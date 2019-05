Denuncian intento de raptos de menores

Fue el lunes, en los barrios Lubo y La Josefa. Pero el martes habrían insistido en Villa Nueva y Dallera también. Serían 4 hombres sobre un VW Voyage color gris.

Fuentes policiales confirmaron a La Auténtica Defensa que este lunes se radicó una denuncia de intentos de raptos de menores en las entradas de los barrios Lubo y La Josefa, pero se consideró como un hecho aislado.

Sin embargo, ayer al caer la noche, dos nuevas alertas aparecieron en el Facebook, coincidiendo en las características y el modus operandi de los presuntos raptores que merodearían nuestra ciudad.

"Atentos. En el barrio Dallera un auto gris con 4 masculinos quisieron llevar a mis hermanitos. Dos minutos que salieron a comprar al kiosco que está pegado ami casa. Los llamaban para que se acercaran al auto. Mi hermanito que tiene 8 años de edad manoteó a mi otro hermano y corrieron hacia dentro. Por favor tengan cuidado hoy mis hermanos pudieron entrar rápido a casa gracias a Dios", escribió Ailén Carmona en su muro alrededor de las 20.

Con diferencias de minutos, la usuaria Juli López, quien por su foto de perfil aparenta tener entre 18 y 20 años, escribió en su muro: "Jamás creé que me pasaría pero hoy me tocó vivirlo, y juro que mi cuerpo tiembla de miedo. Hace media hora más o menos venía caminando del trabajo por la entrada de Villanueva y me cruzo a un Voyage gris con 4 tipos y me llamaban gritándome "Vení que te hago una pregunta" y yo solo seguí caminando. Giro a mirar y unos de ellos bajó y empezó a caminar y me decía: "Nena vení". Sólo corrí y entré a un kiosco esperando que se vayan. Se fueron y corrí hasta lo de una amiga. Nunca creí que me pasaría algo así fue algo horrible. Y ahora sí que me da mucho miedo salir sola a la calle".