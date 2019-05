La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/may/2019 Homenaje a Evita y algo más…









Acto del peronismo local en recuerdo a Eva Perón La agrupación Jorge Rubén Varela rindió homenaje a Eva Duarte de Perón al pie de su busto en la plaza Eduardo Costa. Hablaron Rosana Frattini, Soledad Alonso, Carlos Ortega, María Eugenia y Stella Maris Giroldi. Consultada por la prensa, la ex intendente no descartó una postulación. "Es algo para lo que hoy no tengo una respuesta", señaló Stella Maris Giroldi con una amplia sonrisa ayer por la tarde a la prensa al ser consultada por una posible postulación en las próximas internas. Y lo dejó ahí. Fue luego del acto que organizó la agrupación Jorge Rubén Varela al pie del busto de Eva Duarte de Perón con motivo de conmemorarse los 100 años de su nacimiento. En la oportunidad, hicieron uso de la palabra Rosana Frattini, Soledad Alonso, Carlos Ortega y las Giroldi. "En los días que corren, este tipo de mujeres son muy necesarias. No sólo en nuestra ciudad, sino que se repliquen las Eva a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es necesario, creo que estamos viviendo tiempos difíciles, y se necesita esta dedicación apasionada. Este compromiso social, con los trabajadores, reconstruir este país no va a ser fácil y necesitamos de mujeres con fuerza y empatía al servicio de sus vecinos. Mujeres con historia, de la buena, y con experiencia", reflexionó María Eugenia para La Auténtica Defensa. Por su parte, la ex intendente comentó: "Evita es un sentimiento. No la conocí personalmente, pero la vi en el fénetro cuando la trajeron en a la quinta presidencial, en 1974. Cuatro días de cola. Crecí escuchando sobre Evita, y a los 17 años, cuando empecé a militar, mi primer discurso fue en esta plaza, con Juan Ghione padre. Y hoy siento la misma emoción de aquella vez al hablar de ella. Son 100 años del nacimiento de una mujer que dejó su vida muy joven por trabajar mucho por sus descamisados, por el que necesitaba. Por esas mujeres que querían o necesitaban sumar un peso en su casa. Mi mamá recibió una máquina de coser de la Fundación Eva Perón. Es un tesoro familiar". Al ser consultada sobre si el acto de la agrupación Varela no conspiraba contra la mentada unidad, dado que dos horas más tarde se realizaría una reunión similar organizada por el PJ y Unidad Ciudadana, María Eugenia contestó: "Muy por el contrario. En cada rincón donde haya un peronista, naturalmente le va a hacer un reconocimiento a Eva. Por lo que fue y significó para el peronismo, y más aún en los tiempos que corren, en los que necesitamos hacer carne aquella frase de Eva: "el Peronismo es la fe popular echa partido". Esa fe popular es la que hoy hay que reconstruir. Porque es el peronismo el que va a reconstruir esta patria después del desastre que nos están dejando. Este es un reconocimiento que hacemos desde el corazón, sin ningún tipo de mezquindad. Muy por el contrario. Si no transitáramos este camino de unidad, no iríamos al acto que el PJ y Unidad Ciudadana organizaron también. Sí creo que hay un antes y un después desde el lanzamiento de nuestra agrupación, y lo hicimos con la participación de todo el arco local con el que nos une muchas de las convicciones que representamos. Transitamos por ese camino. Pero si después la unidad no se da, no nos olvidemos que la mística del peronismo ha sido y es revolucionaria. Después, soñamos con una Campana como nos merecemos los campanenses. No me conformo con un pavimento, y me encantan las obras de embellecimiento que hay hoy para mi ciudad. Pero para mi gente quiero mucho más: quiero un natatorio olímpico como acaba de inaugurar Ferraresi en Avellaneda; quiero un polideportivo como el que inauguró Sujarchuk en Escobar; quiero un polo de salud como el que tiene Matheu. Quiero más, porque los campanenses nos merecemos más. Y hay gente dispuesta a dar lo mejor de sí, a poner su experiencia y su trabajo a disposición de esta ciudad. Y fundamentalmente algo que creo que es esencial para lo que vine: la experiencia en gestión".

Evita y La Elocuencia en los extremos. Al centro, Stella Maris y María Eugenia Giroldi.





También usaron la palabra Rosana Frattini, Soledad Alonso y Carlos “el Toro" Ortega.



