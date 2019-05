Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

UN ROBLE PROBLEMÁTICO

"Buenas tardes. Necesito de su ayuda. Vivo en calle Laprida 524. Hace años q reclamo la falta de barrido y limpieza el cual me cobran y me contestan q esta manzana no esta en cuadricula???. Es Campana centro. A su vez mi vecino Laprida,530 . Tiene un roble inmenso del cual tambien pedi poda pues con sus hojas el arbol aparte de ensuciar y tapar la boca de tormenta tambien tapa las canaletas de los techos. La Municipalidad ante mis reiterados reclamos solo corto algunas ramas q estan en la parte de abajo del arbol y nada mas. Los afectados barremos hojas , las apilamos y al dueño del inmueble q alquila no se lo intima para su poda. Q mas debo hacer? Me pueden ayudar?" dice Silvia.

LO QUE DEJO EL FUEGO

"Si alguien de la municipalidad lo lee, por favor: hace 5 meses que estamos reclamando que saquen los troncos que quedaron de las palmeras después que un vecino de la cuadra de Salmini para fin de año tiró un globo con fuego y se incendió, arruinando parte del frente de la casa, ventanas y vidrios rotos. Las palmeras se perdieron en su totalidad. Llamamos y reclamamos a Parques y Jardines pero es en vano, no tienen tiempo ni personal que la saque. Intendente Sebastián Abella, apelo a su solidaridad. Gracias" dice Mónica.

#QuejaVecinal recién limpiaron en Colectora y Pueyrredón, ya tiraron basura y huesos podridos . Desde Medio Ambiente de Municipalidad de #Campana mandan a limpiar, pero hay adictos a tirar basura y la eterna carnicería que hace años descarta huesos y grasa. Fotos y multa!!! pic.twitter.com/7NL2jXVlEp — Daniel Trila (@dantrila) 8 de mayo de 2019

#Ahora barrio San Jacinto sin agua. Se quemó la bomba. Según personal de @ABSAcampana necesitan que Municipalidad de#Campana les coloque un caño para poder entrar con el camión hasta la fosa donde se encuentra la bomba que hay que reemplazar. pic.twitter.com/XDJ8uQdRsk — Daniel Trila (@dantrila) 8 de mayo de 2019

#QuejaVecinal troncos y botellas tapan el caño pluvial de Colectora Sur y Av. Rivadavia de barrio 9 de Julio. La reja que protege el entubado de 70 mts de largo que llega hasta calle Chacabuco está tapada de basura. Seamos responsables cuidando no tirar basura en los zanjones. pic.twitter.com/uAbM3JqucY — Daniel Trila (@dantrila) 7 de mayo de 2019

SON BUENAS

#Dato retroexcavadora y camiones en #Panamericana km 66 al servicio de Autopistas del Sol retiraron exceso de tierra y pasto entre los guardarrail pic.twitter.com/8ifucqKlB8 — Daniel Trila (@dantrila) 7 de mayo de 2019

#Dato maquinaria pesada trabajando hoy en el Km 73 de #Panamericana perfilando el espacio verde a la altura del barrio Romano de #Campana pic.twitter.com/XRQh0tm03U — Daniel Trila (@dantrila) 7 de mayo de 2019