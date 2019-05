P U B L I C



EL PJ EN LOS TOLDOS El ex presidente Eduardo Duhalde, el precandidato presidencial Daniel Scioli, el líder de Camioneros Hugo Moyano y referentes del kirchnerismo se reunieron ayer en la localidad de Los Toldos, para homenajear a Eva Perón, al cumplirse 100 años de su natalicio. El homenaje del PJ en el pueblo natal de Evita juntó en una misma foto a Duhalde con dirigentes del todos los sectores del peronismo, aunque el ex mandatario aclaró que milita por la candidatura de Roberto Lavagna. "El hombre del momento es Roberto Lavagna. Puede haber otros, pero él ha superado la grieta. De todas maneras, estoy dispuesto a trabajar para la unidad del justicialismo", señaló el también ex gobernador bonaerense, que estuvo junto a su esposa. De la fotografía grupal de la participaron los Duhalde, Moyano, Scioli, el titular del PJ, José Luis Gioja; el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray; y el titular de Suteba, Roberto Baradel.

Foto: Infobae OPERACIÓN El ministro de Justicia, Germán Garavano, denunció ayer una "operación" contra la Casa Rosada por el caso del operador judicial Marcelo D´Alessio y tras los dichos de un grupo de "gente del entorno del Gobierno anterior" sobre un presunto guión dictado al empresario Leonardo Fariña. El funcionario nacional aseguró que en las distintas reuniones que suele mantener con el director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, ha "preguntado" si había vinculaciones de los espías orgánicos con las extorsiones llevadas a cabo por el falso abogado. "He preguntado y ellos niegan, obviamente, cualquier relación con D´Alessio. La única relación, aparentemente, que tuvo la AFI es con una persona que era de la Policía Bonaerense, que fue despedido al poco tiempo y ya hace más de dos años", señaló el integrante del Gabinete en diálogo con La 990. NUEVA JUEZA FEDERAL María Eugenia Capuchetti asumió ayer como nueva jueza federal de la Capital Federal en los tribunales de Comodoro Py en reemplazo Norberto Oyarbide, y entre otras causas tiene que definir si reactiva la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra los Kirchner. Capuchetti resultó electa tras haber ocupado los primeros lugares del concurso para asumir en el juzgado, el cual fue subrogado en este último tiempo por el juez federal Ariel Lijo. La flamante magistrada es hija del jefe de Seguridad de la AFA Carlos Capuchetti, quien tiene vínculos con el actual ministro de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, e incluso con el presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, una figura muy influyente en la Justicia Federal y de confianza del presidente de la Nación, Mauricio Macri.

