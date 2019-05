P U B L I C



La AFA confirmó la programación de la última fecha del campeonato. Ayer, el Rayo Rojo igualó con Argentino de Rosario en el cierre de la 29ª fecha. Ayer quedó todo definido para la última fecha del campeonato de la Primera D. Por un lado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación y los arbitrajes, al tiempo que Muñiz, el próximo rival de Puerto Nuevo, disputó su encuentro suspendido ante Argentino de Rosario para cerrar la 29ª y anteúltima jornada. El Rayo Rojo igualó sin goles frente al Salaíto en cancha de Belgrano de Zárate y, de esa manera, el Auriazul (40 puntos) sabe ahora que terminará en el quinto o sexto puesto del campeonato, dado que solamente podrá ser superado por Claypole (39) en la última fecha. Y como Argentino de Rosario (43) le sacó tres puntos de ventaja, es prácticamente imposible que pueda superarlo en la tabla por la diferencia de gol (+7 contra -2). La suerte del conjunto Portuario terminará de definirse el sábado, cuando enfrente desde las 15.30 horas a Muñiz en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con arbitraje de Lucas Brumer. El Rayo Rojo (10º con 35 puntos) llegará a Campana con la obligación de ganar si quiere clasificarse al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Otro resultado no le servirá, porque su diferencia de gol (-8) no lo ayudaría en un supuesto desempate ante Atlas (36) o Centro Español (36). En cambio, los tres puntos le garantizarían la clasificación, porque Yupanqui (37) quedará libre en esta última jornada.

EL PORTUARIO EMPATÓ SIN GOLES ANTE REAL PILAR EL SÁBADO EN EL CARLOS BARRAZA (FOTO EL DIARIO DE PILAR). PRIMERA D – FECHA 30 VIERNES - 15.30 horas: Liniers vs Central Ballester / Lucas Ozuna - 15.30 horas: Argentino (M) vs Real Pilar / Guido Mascheroni SÁBADO - 15.30 horas: Lugano vs Def. de Cambaceres / Edgardo Zamora - 15.30 horas: Argentino (R) vs Atlas / Tomás Diulio - 15.30 horas: Puerto Nuevo vs Muñiz / Lucas Brumer DOMINGO - 15.30 horas: Juventud Unida vs Dep. Paraguayo / Gonzalo Pereira - 15.30 horas: Claypole vs Centro Español / Felipe Viola LIBRE: Yupanqui

Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el sábado a Muñiz

