Le ganaban 2-0 a All Boys como locales y tenían dos jugadoras de más, pero terminaron cayendo 3-2 y siguen sin poder ganar en lo que va del año. Por la 13ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo cayó 3 a 2 en su estadio Carlos Vallejos ante All Boys y sigue sin poder conseguir victorias en lo que va del año. Por el desarrollo de las acciones, el marcador final resulta increíble: las Portuarias ganaban 2-0 y tenían dos jugadores de más cuando se desarrollaba el segundo tiempo. Sin embargo, se quedaron, cometieron errores y el elenco de Floresta logró dar vuelta el partido y quedarse con los tres puntos. En el primer tiempo, la goleadora campanense, Karen Ramírez (14 tantos en la temporada), abrió la cuenta luego de una asistencia de Erica Luque, tras el rebote largo que dio la arquera visitante. Y posteriormente, tras un cabezazo de Luque que fue rechazado con la mano por una jugadora del Albo dentro del arco y la posterior arremetida de Lucila Molinas llegó el 2-0 para el equipo de nuestra ciudad. Así, Puerto Nuevo se fue a los vestuarios ganando 2 a 0 y con una jugadora de más, dado que una futbolista visitante se lesionó y no pudo ser reemplazada porque All Boys no presentó suplentes (algo tristemente frecuente en el fútbol femenino). Al retomarse las acciones, una violenta entrada contra la volante Manuela Cardozo dejó al Albo con 9 jugadoras. Increíblemente, en este contexto es que comienza el desmoronamiento del equipo de Néstor Gómez, que sigue sin encontrar el rumbo en este 2019. Es que, jugando metidas atrás y revoleando la pelota hacia adelante en búsqueda de su figura, Jimena Romeo, como único recurso, All Boys consiguió el milagro: dar vuelta un partido que tenía absolutamente perdido. Clave en la hazaña fue la performance de la centroatacante, quien marcó dos de los tres goles y llegó a 25 en la temporada. El tanto de la victoria del Albo llegó faltando apenas 2 minutos para el cierre, en un centro de no demasiado peligro que se le escapó de las manos a la arquera Jaqueline Schmidt, uy probablemente debido a las complicaciones propias de la lluvia que acompañó el juego disputado el domingo. En este encuentro, Puerto Nuevo formó con Jaqueline Schmidt; María Rodríguez, Nancy Ríos, Micaela Scandroglio, Soledad Medina; Florencia Zapata, Erica Luque, Lucila Molinas, Emilce Correa; Micaela González y Karen Ramírez. Luego ingresaron: Manuela Cardozo (por González), Maia Valles (por Zapata) y Milagros Soria (por Scandroglio). Completaron el plantel la arquera Elizabeth Gamarra, Nicole Viviant y Triana Ocampo. Los demás resultados de esta 13ª fecha de la Zona Campeonato fueron: Real Pilar 2-3 SATSAID; Comunicaciones 2-1 Banfield; Luján 0-1 Deportivo Español y Lima 1-3 Gimnasia de La Plata. Así, las posiciones actuales son: 1) Gimnasia de La Plata, 39 puntos; 2) SATSAID, 34 puntos; 3) Real Pilar, 28 puntos; 4) Comunicaciones y Luján, 19 puntos; 6) Banfield, 18 puntos; 7) Deportivo Español, 15 puntos; 8) All Boys, 9 puntos; 9) Lima FC, 7 puntos; 10) Puerto Nuevo, 2 puntos. La próxima jornada tendrá a Puerto Nuevo visitando a SATSAID, en una jornada que se completará con: Gimnasia (LP) vs. Real Pilar, Deportivo Español vs. Lima FC, Banfield vs. Luján y All Boys vs. Comunicaciones.

LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO ANTE ALL BOYS.





LAS CHICAS AURIAZULES DEJARON ESCAPAR UN PARTIDO QUE TENÍAN MUY A SU FAVOR.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo perdieron un partido increíble

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: