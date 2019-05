El entrenador de la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana se refirió al arranque del equipo en la División de Honor, luego del triunfo sobre Club Italiano y las derrotas ante UAI Urquiza y River Plate. La quinta temporada del Club Ciudad de Campana en la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley, comenzó con novedades, por la llegada del entrenador Hernán Carnieri (reemplazó a Miguel Mudir como head coach) y por la reconfiguración del plantel, en el que solo se mantuvieron el capitán Mauricio Viller y el líbero Michele Verasio, más allá del regreso de muchas caras conocidas en el Tricolor. Así, el arranque del certamen, con una victoria sobre Club Italiano y derrotas frente a UAI Urquiza y River Plate, son parte lógica de este nuevo proceso. "Recién estamos en una etapa de armado del plantel. Los chicos vienen laburando bien, pero nos enfrentamos a dos grandes equipos. Hicimos un muy buen partido contra UAI, pero después nos encontramos con un River Plate que viene de jugar Liga Nacional y presentó su equipo completo", explicó el entrenador Carnieri en diálogo con FM Radio City. "Ante la UAI no pudimos contener al opuesto rival (Fernando Martina, quien anotó 30 puntos). Él fue quien hizo la diferencia en un partido parejo. Y River tiene un equipo muy fuerte, que sumó un armador muy bueno (Matías Escurra), que viene de la A1 de Italia", agregó. Además, el head coach del CCC reveló que sus dos principales referentes ofensivos arrastran lesiones que podrían marginarlos del encuentro que el Tricolor jugará este sábado frente a Municipalidad de Lomas de Zamora por la cuarta fecha: el punta Mauricio Viller padece problemas en el tendón de Aquiles, mientras que el opuesto Javier Vega está con molestias en la rodilla. Por ello, ante Municipalidad de Lomas de Zamora es muy probable que los juveniles tengan mayor protagonismo, dado que la idea del entrenador es contar con Viller y Vega en óptimas condiciones para enfrentar el lunes a Tortuguitas. "El objetivo principal es mantener la categoría. Nosotros tenemos cinco rivales directos a los que deberíamos ganarle para ello y después, al resto tenemos que tratar de robarles puntos. Y dentro del proyecto que estamos llevando adelante, le estamos dando mucho lugar a los chicos. Incluso, hoy deberíamos tener en cancha al central Ramsés Cascú, pero no lo tenemos con nosotros porque está convocado a la Selección Menor (ver aparte)", explicó Carnieri. Finalmente, consultado sobre el balance de estos primeros tres juegos, el entrenador Tricolor señaló: "Estamos trabajando mucho en la recepción y la defensa, que son nuestros fuertes. Nos apoyamos mucho en eso. No somos un equipo bloqueador, por lo que necesitamos de esas virtudes para contragolpear. Es importante que podamos encontrar nuestro juego, porque necesitamos encontrar un nivel que nos permita jugar tranquilos, cómodos".



HERNÁN CARNIERI DIALOGA CON SUS DIRIGIDOS DURANTE EL DUELO QUE TERMINÓ EN DERROTA ANTE RIVER (FOTO: SOMOS VOLEY).



Voley:

Carnieri; "El objetivo principal es mantener la categoría"

