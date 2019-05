El juvenil del CCC, de 17 años, estuvo en la concentración que se realizó en Santa Rosa durante 15 días, camino al Mundial que se realizará en Túnez en agosto. Uno de los promisorios juveniles que tiene el vóley del Club Ciudad de Campana es el central Ramsés Cascú, de 17 años y 1,91 metros, quien se encuentra actualmente en la Preselección Nacional Sub 19 que se está preparando para el campeonato mundial de la categoría que se realizará en Túnez del 21 al 30 de agosto. En lo que va del año, el joven de nuestra ciudad ya participó de tres concentraciones de dos semanas cada una. La primera fue en febrero, en el CENARD, donde el grupo de convocados fue sometido a trabajos técnicos, estudios médicos, antropométricos y preparación física. La segunda concentración se realizó del 18 al 28 de marzo, con entrenamientos bajo las órdenes del head coach Pablo Rico en las sedes de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, Universidad de Buenos Aires, Club Ciudad de Buenos Aires y, principalmente, el CeNARD. Y la tercera concentración terminó el pasado domingo en la provincia de La Pampa, donde los entrenamientos se dividieron entre General Acha y la capital, Santa Rosa, ciudad en la que este preseleccionado menor disputó un amistoso frente a Santa Rosa Vóley. Por estas horas, Cascú espera por la confirmación de su convocatoria para la cuarta concentración del año, que se realizará a partir del 17 de mayo en la provincia de Santa Fe. Siempre con la ilusión de finalmente ganarse un lugar en el Mundial.



RAMSES CASCU JUNTO A MARCOS RICHARDS, DE NECOCHEA, TAMBIÉN INTEGRANTE DE LA PRESELECCIÓN NACIONAL SUB 19.



Vóley:

Ramsés Cascú, en la Preselección Nacional Sub 19

