EMPATÓ RIVER Por la última fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, River Plate igualó anoche 2-2 como local frente a Inter de Porto Alegre. El Millonario comenzó ganando con gol de Julián Álvarez, pero el conjunto brasileño lo dio vuelta con un doblete de Ricardo Sobis. Sin embargo, en tiempo de adición, Lucas Pratto estableció el empate final. Con este resultado, el conjunto de Brasil ganó la zona con 14 puntos, mientras que el Millonario quedó segundo con 10 unidades. En tanto, Nacional de Uruguay igualó ayer 1-1 con Cerro Porteño de Paraguay y terminó en la segunda posición del Grupo E. En el conjunto de Montevideo fue titular el campanense Joaquín Arzura. SIGUE LA COPA La actividad de la Copa Libertadores continuará hoy, en una jornada en la que se presentarán tres equipos argentinos, aunque el único que se presentará con aspiraciones es San Lorenzo (10 puntos), que ya clasificado jugará desde las 21.30 como visitante frente a Palmeiras (13) por el primer puesto del Grupo F. En tanto, Huracán (ya eliminado) se despedirá frente a Deportivo Lara de Venezuela como local en un partido que iniciará a las 19.15; mientras que en el mismo horario, Rosario Central (también eliminado) jugará frente a Libertad de Paraguay, equipo del delantero campanense Adrián Martínez, que ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo H. COPA SUDAMERICANA Después de haber sido suspendido por los hechos ocurridos en Venezuela la semana pasada, Argentinos Juniors finalmente jugará hoy desde las 17 horas su partido revancha ante Estudiantes de Mérida. En la ida, en La Paternal, el Bicho se impuso 2-0. COPA ARGENTINA Esta tarde, desde las 17.10 horas, Belgrano de Córdoba enfrentará a Deportivo Riestra (recientemente ascendido a la Primera B Nacional) por la primera ronda del certamen. El ganador de este encuentro se medirá en 16vos de Final contra Real Pilar, que eliminó a Vélez Sarsfield. HAZAÑA DE LIVERPOOL A pesar de perder 3-0 en el partido de ida, Liverpool de Inglaterra eliminó al Barcelona de España en semifinales de la Champions League tras derrotarlo ayer por 4-0 en Anfield Road. Hoy se definirá su rival para la final que se jugará en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid: desde las 16.00 (hora argentina), Ajax recibe en Holanda al Tottenham con la ventaja 1-0 conseguida en Inglaterra. PRIMERA C Ayer culminó la 36ª y antepenúltima fecha del campeonato con la victoria de El Porvenir por 1-0 sobre Deportivo Merlo. En esta jornada, Argentino de Quilmes (líder con 66 puntos) no pudo asegurar su ascenso al igualar 0-0 como visitante con Excursionistas. Su escolta Dock Sud (62) venció 2-1 a Victoriano Arenas, mientras que Deportivo Armenio (61) sigue en la pelea tras derrotar 1-0 como visitante a L.N. Alem. Los dos primeros ascenderán de manera directa a la Primera B Metropolitana, mientras que los equipos ubicados del 3º al 10º puesto jugarán un Reducido por un tercer ascenso.



