La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/may/2019 Impactante accidente entre Chevallier y Pick Up







Fue ayer en las primeras horas de la mañana sobre la esquina de de las calles Jacob y Belgrano. Un impactante choque entre una unidad de Chevallier y una Ford Ranger ocurrió en la mañana de este miércoles. El hecho se registró en la intersección de las calles Jacob y Belgrano. La Policía debió romper el vidrio de la puerta del micro para que los pasajeros pudieran descender, por suerte no hubo que lamentar heridos. También el conductor de la Ranger resultó ileso. Si bien recibió asistencia médica en el lugar, no fue necesario su traslado al Hospital Municipal San José. Debido a la fuerza del impacto, la camioneta se subió a la vereda. Ambos vehículos sufrieron daños en sus estructuras. Del operativo de emergencia participaron Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía Bonaerense, Dirección de Tránsito municipal y el SAME. El colectivo debido al impacto dejó de funcionar, por lo que debieron recurrir a una grúa de la empresa para ser removido del lugar.

Desgracia con suerte. A pesar del impacto y los daños materiales no hubo que lamentar heridos





El choque produjo roturas en las carrocerías de ambos vehículos.





La camioneta quedó arriba de la vereda tras impactar con el enorme colectivo.

#Dato brutal choque en Jacob y Belgrano, una Ford Ranger y un colectivo Chevallier, 6,30hs, importante despliegue: Bomberos, DC, Transito, CP 4 SAME atendió al conductor de la pickup en el lugar. La of. Arona rompió el vidrio para bajar a los pasajeros, no hubo heridos pic.twitter.com/FZET4ko5jj — Daniel Trila (@dantrila) 8 de mayo de 2019

Impactante accidente entre Chevallier y Pick Up

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: