La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/may/2019 Cae dealer en el centro de la ciudad







Cocaína, una balanza y celulares. El allanamiento fue ayer a la tarde en un domicilio de Colón y Coletta. "Es importante que los vecinos sigan utilizando el Buzón Vida", señaló el Fiscal Matías Ferreirós. Pasadas las 17 de ayer tuvo lugar un nuevo golpe al narcomenudeo local, a través del cual la policía detuvo a un hombre de 24 años domiciliado en las inmediaciones de Colón y Coletta. Durante el allanamiento de la morada, y en presencia de testigos, los efectivos incautaron 3 celulares, una balanza de precisión, 18 envoltorios con cocaína fraccionada para consumo y dinero en efectivo. El operativo estuvo a cargo de la DITDI y CO Zàrate Campana. En la causa interviene la UFI 2 a cargo de Matías Ferreirós, quien consultado al respecto comentó: "No son frecuentes los allanamientos, y además, positivos, en el centro de la ciudad. Detrás de cada uno de ellos, hay muchas horas de trabajo y compromiso de las fuerzas policiales. Tenemos que contar con datos precisos y ser muy certeros a la hora de actuar, porque si no es muy fácil fracasar. Cualquier pista puede ser clave para una investigación en marcha o comenzar una. Por eso es importante que los vecinos sigan utilizando el Buzón Vida y con la mayor cantidad de datos y precisiones posibles. Este es un trabajo en equipo entre la Fiscalía, y la policía, pero gracias a esta herramienta los vecinos también son parte". En ese sentido, cabe recordar que fue a fines de 2016 cuando el Municipio, a través de la ONG Sumar Futuro, implementó el "Buzón Vida" que permite a los vecinos realizar denuncias anónimas de venta minoristas de drogas. Los buzones se encuentran ubicados en la sede de la CUCEI, el Hospital Municipal San José, la catedral Santa Florentina y el hall del Palacio Municipal, los cuales se abren regularmente para luego elevar las denuncias correspondientes a la UFI 2.

El operativo ordenado por el fiscal Ferreirós estuvo a cargo de la DITDI y CO Zárate-Campana





Los elementos incautados por la policía ayer por la tarde.





En un plato una tarjeta con vestigios de cocaína también fueron secuestrados



Cae dealer en el centro de la ciudad

