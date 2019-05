La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/may/2019 Primera B Nacional:

Walter Otta no seguirá como DT de Villa Dálmine







No hubo acuerdo en una mejora contractual de cara a la próxima temporada y las partes rescindirán ahora el vínculo que terminaba en octubre. Las idas y vueltas respecto a la continuidad de Walter Nicolás Otta como entrenador de Villa Dálmine llegaron a su fin: "Nico" no seguirá en la institución y rescindirá el vínculo que tenía vigencia hasta octubre (todos los contratos de AFA deben firmarse por al menos un año). El desencadenante de la salida del cordobés fue no haber encontrado respuesta satisfactoria al planteamiento de una mejora salarial para la próxima temporada. "Lo habíamos hablado antes", explicó el DT. "Yo trabajo con gente que necesita ganar bien, porque los costos subieron mucho y los viajes son largos y muy caros para ellos. Y lo que están ganando en este momento no les sirve. Yo estoy a diez cuadras de mi casa. A mí me encantaría poder quedarme, pero hoy el club no puede hacer un esfuerzo y eso hay que entenderlo también. La gente nueva que está en el club piensa que lo económico es muy importante y está bien. Tengo en claro que Dálmine no tiene por qué pagarme lo que quizás sí me pueden pagar en otro lado", agregó en diálogo con FM Radio City. En tanto, en contacto con este medio, desde Mitre y Puccini señalaron que en el club se está trabajando con un "presupuesto muy ajustado" y que se está llevando adelante un "proceso de saneamiento y reordenamiento" económico en la institución. Esto llevó a que no se pudiera ofrecerle un aumento salarial al cuerpo técnico que encabeza Otta, aunque sí se habrían planteado bonus en función de objetivos deportivos. Esta situación, para el entrenador fue "una invitación formal y elegante" para su salida. "Esperábamos quedarnos y teníamos ilusión de poder armar algo bueno, pero la situación no da", remarcó el entrenador. "Queríamos escuchar la propuesta del club y esperábamos otra cosa, un reconocimiento tras haber venido en un momento difícil, tras haberle puesto el pecho a una situación complicada. Creemos que nosotros éramos lo que el club necesitaba en ese momento, porque no era fácil. Vinimos porque queremos mucho al club, pero la realidad es que ellos sabían que íbamos a necesitar un aumento. Ahora nos dijeron que no podían pagar más de lo que estaban pagando y nosotros no vamos a ponerle un revólver en la cabeza a nadie. Cada uno valora lo que tiene desde su punto de vista. Y tampoco vamos a pretender algo que el club no puede pagar, así que nos iremos y no pasa nada. Nos daremos un abrazo y cada uno seguirá su camino. Y siempre estaremos abiertos para volver si la situación lo amerita", agregó Otta en diálogo con el periodista Ricardo Stecconi. Al mismo tiempo aclaró que "lo de Atlético Rafaela es una posibilidad, pero no hay una oferta concreta ni mucho menos", dado que los dirigentes de La Crema le explicaron que iban a reunirse también con otros entrenadores. Además, respecto a su futuro, Otta deslizó también que, de acuerdo a lo que charló con su representante (Alex Rodríguez), podría recibir también sondeos desde Mitre de Santiago del Estero y un club del exterior. "Pero no son más que posibilidades en el aire por ahora", explicó el cordobés.

En este segundo ciclo como DT Violeta, Walter Otta reemplazó a Felipe De la Riva (quien partió rumbo a Agropecuario de Carlos Casares tras la 7ª fecha del campeonato) y estuvo al frente del equipo en 17 partidos: por el campeonato de la Primera B Nacional, cosechó 6 victorias, 6 empates y 4 caídas; mientras que por Copa Argentina fue derrota ante San Martín de San Juan. De esta manera, "Nico" llegó a los 150 partidos como entrenador de Villa Dálmine, dado que en su primer ciclo, entre septiembre de 2010 y diciembre de 2013, dirigió al equipo de nuestra ciudad en 133 encuentros. En ese período consiguió el ascenso a la Primera B Metropolitana en mayo de 2012, repitiendo lo que había logrado como jugador en 1996.





