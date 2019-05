La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/may/2019 Escuela 16: afirman que las instalaciones eléctricas "eran seguras"







Lo expresaron tanto el Municipio como el Consejo Escolar. Se iniciaron las obras para renovar el tendido eléctrico de la planta superior. Las clases en el establecimiento siguen suspendidas. Este miércoles funcionarios municipales y del Consejo Escolar afirmaron que las instalaciones eléctricas del edificio de la Escuela 16 son "seguras" y, a la par, dieron detalles de las obras que se realizarán para reemplazar todo el tendido eléctrico de la planta superior. Nelda García, subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación, y Martín Aquino, presidente del Consejo Escolar, brindaron ayer una conferencia de prensa tras que se conociera la suspensión preventiva de las clases en la Escuela 16. El lunes, una alumna de 13 años acusó haber recibido una descarga eléctrica mientras estaba en clase y debió permanecer 24 horas internada en el Hospital Municipal San José, lapso durante el que no se pudo ni confirmar ni descartar el episodio. "Desde el Municipio, hoy a la mañana se comenzó el trabajo para desmantelar todos los artefactos eléctricos, los ventiladores, y de manera urgente empezar a trabajar en la instalación eléctrica de la planta alta", anunció García. El Municipio tenía previsto desembarcar con obras de mantenimiento en el edificio de 25 de mayo al 1200 en breve, a través de una licitación iniciada a fines de febrero y cuyos sobres de ofertas deberían abrirse a fines de mayo. Los trabajos incluyen el tendido eléctrico, acondicionamiento de baños y refacciones en los techos. En paralelo, otra licitación busca proveedores para la instalación de detectores de gas, un aspecto sensible de la infraestructura escolar después de lo ocurrido en una escuela de Moreno, donde la explosión de una garrafa provocó la muerte de una vicedirectora y un auxiliar el año pasado. García recordó que el edificio de la Escuela 16 es "antiguo y necesita muchísimos trabajos de mantenimiento", al tiempo que destacó que las obras encaradas permiten "darles tranquilidad a todas las familias que integran la comunidad educativa". Por su parte, Aquino señaló que las sucesivas inspecciones realizadas durante las últimas horas por técnicos matriculados y especialistas de la Dirección de Infraestructura provincial revelaron que "todas las protecciones y disyuntores están funcionando a la perfección". "No vamos a desmentir la sensación que tuvo la alumna; nosotros nos basamos en elementos técnicos que dan los inspectores y los electricistas", explicó el consejero escolar. Y remarcó: "Las instalaciones eran seguras". Aquino confirmó que el Consejo Escolar estaba al tanto de las denuncias de otros casos similares y señaló que, en las inspecciones correspondientes, tampoco se encontraron anomalías eléctricas. Y aseguró que el trabajo preventivo en ese y los demás establecimientos educativos de la ciudad es permanente: "Estamos continuamente mandando a los electricistas y gasistas matriculados para que se hagan verificaciones. Y a medida que se presentan las emergencias, estamos tratando de resolverlas".

“Todos los elementos técnicos dejan claro que no se pudo haber producido el hecho tal como se señaló. No se trata de dudar de lo que plantea la alumna sino de elementos fácticos", aseveró Aquino.



