Efemérides del día de la fecha: 9 de mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LAS AVES Fue instaurado por una iniciativa de la BirdLife International, una ONG avocada a la conservación de las aves y sus hábitats, que alarmó sobre los peligros de extinción de ciertas especies y la acción destructiva del hombre. Las aves son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas porque diseminan semillas, algunas especies, como el picaflor, polinizan plantas y controlan plagas. Por medio de carnavales, conferencias y exposiciones se busca crear conciencia sobre el cuidado y la conservación de las aves y sus hábitats.

PRIMERA OPERACIÓN PROGRAMADA DE BYPASS AORTOCORONARIO Ocurrió en el año 1967 en la Cleveland Clinic, René Favaloro estaría al frente de la operación que le salvaría la vida a una mujer. El proceso consistió en cortar parte de la vena safena, ubicada en la pierna, y reemplazar con ella el tramo dañado de la aorta. Fernando Boullon, jefe de cirugía, diría al respecto: "Un día llegó a la clínica de Cleveland una paciente con lesiones muy severas. Favaloro pidió a los residentes que estén a primera hora de la mañana para operar y uno de ellos le dijo que no podía porque tenía que ir a la iglesia a confesarse. Le explicó que los últimos cinco internados se habían muerto de esa misma enfermedad y quería pedir perdón. ´Andá a la iglesia, pero al equipo no vengas más´ le respondió Favaloro. Ese mismo día inventó el bypass coronario y salvó a la mujer" En ese momento, el médico se encontraba haciendo una especialización cardiovascular en Estados Unidos, donde a pesar de su poco inglés, se supo destacar con su humildad y genuina vocación. SANCIÓN DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO Impulsada en el 2007 por organizaciones de la diversidad sexual y de género, se sancionaría en el año 2012 como la Ley de Identidad de Género, Ley 26.743. Ésta sería la primera en el mundo en no exigir diagnósticos médicos o psiquiátricos ni operaciones de cambio de sexo. Su primer artículo establece que "toda persona tiene derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada". A su vez, el artículo 2 define la identidad de género como "la vivencia interna o individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo". Esto quiere decir que el hecho de percibirse de un determinado género le da a la persona el derecho de que se le reconozca su identidad en los espacios institucionales con los instrumentos que lo acrediten, dándoles la posibilidad a las personas trans de tener su documento con el nombre que elijan y el género que sientan.

Efemérides del día de la fecha: 9 de mayo

