Denuncian irregularidades en la conformación de la Junta Electoral del Sindicato Municipal

Se trata de la entidad que debe controlar el proceso eleccionario interno que se desarrollará este año. Agrupaciones opositoras afirmaron que la asamblea para elegirla se realizó sin la convocatoria previa correspondiente. El caso ya está en el Ministerio de Trabajo. Dos de las tres agrupaciones opositoras que planean disputarle a Carlos Barrichi la conducción del Sindicato Municipal denunciaron este miércoles la conformación irregular de la Junta Electoral: aseguraron que el oficialismo no publicitó su asamblea eleccionaria como determina el estatuto gremial y anunciaron el inicio de un expediente en el Ministerio de Trabajo. "Nos enteramos el día 7 de mayo que teníamos asamblea para elegir a la Junta Electoral (ese mismo día)", afirmó Mauro Magallanes, líder de la Agrupación 5 de Abril. "Somos tres agrupaciones (opositoras) que queremos participar de las elecciones del Sindicato y queríamos participar de esa asamblea, y nos encontramos con que no pudimos hacerlo porque estaba todo orquestado y no hubo la convocatoria que tendría que haber habido por Estatuto", afirmó. Según Magallanes, el artículo 24 del estatuto gremial define que la convocatoria para conformar la Junta Electoral debe comunicarse previamente en un medio de comunicación local y publicitarse en los diversos sectores de trabajo durante cinco días. Los sindicalistas opositores reunidos ayer en la explanada del Palacio Municipal afirmaron que la Comisión Directiva del gremio solo colgó afiches allí y en el Hospital menos de 24 horas antes de la realización de la asamblea. "No estamos de acuerdo porque no nos dieron la participación a todos los trabajadores, nos tomaron como tontos", cuestionó Magallanes, quien anunció el inicio de un expediente en el Ministerio de Trabajo y el envío de una carta documento al Sindicato. El sindicalista, exmiembro de la vigente Comisión Directiva, sostuvo que la supuesta maniobra "responde a la maña de siempre de estos dirigentes que se quieren quedar en el Sindicato para toda la vida, jodiendo al trabajador, que no puede elegir, que no tiene opciones". La Junta Electoral es clave en el proceso eleccionario porque tiene a su cargo la fiscalización del escrutinio, el resguardo de las urnas y el control del padrón de votantes. Antes además tiene la responsabilidad de convalidar las listas que se presentan a competir. "Simplemente somos trabajadores, no venimos a hablar mal de nadie, y queremos participar de las próximas elecciones para darles a los compañeros municipales una posibilidad de poder elegir alguna vez", expresó por su parte Mauro Peralta, referente de la agrupación 6 de julio. En ese sentido, el joven adelantó que, si la conformación de la Junta Electoral surgida de la asamblea del último martes no es anulada por las autoridades ministeriales, irán a la Justicia.

Magallanes y Peralta encabezaron la conferencia de prensa en la que criticaron a la comisión directiva de Barrichi.



