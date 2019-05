APOYO A MACRI

El presidente Mauricio Macri conversó por teléfono con su colega estadounidense Donald Trump, quien volvió a expresar su "firme apoyo" a las "reformas estructurales" que lleva adelante el gobierno argentino, confiaron fuentes de la Casa Rosada. El contacto, solicitado por el gobierno argentino y concretado en la mañana de este miércoles desde la Residencia de Olivos, incluyó además un respaldo de Trump a los desafíos políticos que lleva adelante la "región", precisaron los voceros. En tanto, fuentes de la Cancillería señalaron que al diálogo "hay que entenderlo en el marco de las charlas con relativa periodicidad que el Presidente mantiene con los líderes mundiales" y remarcaron que "Trump lo respaldó con lo económico". A su vez, la Casa Blanca emitió un comunicado para ratificar que Trump "expresó su firme apoyo a los esfuerzo del Presidente Macri".

RATIFICAN FALLO A JUBILADOS

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional once casos de jubilados que reclamaban contra el cobro del impuesto a las Ganancias, en atención a la naturaleza "social" del reclamo, ya que los demandantes tienen una edad muy avanzada o una situación de salud compleja. Estos once casos se suman al fallo "García", del pasado 26 de marzo, sobre el mismo reclamo de inconstitucionalidad. Allí, la Corte subrayó que el caso debía atender a la naturaleza "eminentemente social del reclamo efectuado por la actora", y entendió que el envejecimiento y la enfermedad son "causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida".

LA IRONÍA DE ANIBAL

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, utilizó hoy una ironía para asegurar que la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner presentará su candidatura para las elecciones de octubre próximo. "La yegua va a volver, ya está trotando", dijo en declaraciones a FM 90.3. "Hoy es un país que le está pidiendo un sacrificio muy fuerte a Cristina para hacerse cargo de semejante despelote, para ver si podes meterlo en caja lo más pronto posible, para que deje de sufrir un pueblo tan castigado", manifestó. Fernández aseguró además que tiene "contacto con ella (Cristina Kirchner) todos los días", y concluyó: "Desde lo personal lo deseo, y sostengo: Tiene que ser candidata porque no hay tiempo que perder".