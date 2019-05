La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/may/2019 Primera D:

Puerto Nuevo; el partido ante Muñiz fue reprogramado para el domingo







La postergación fue debido a que el Rayo Rojo jugó el martes ante Argentino (R). Sí se mantuvo el horario de las 15.30. El partido que Puerto Nuevo debe disputar frente a Muñiz por la 30ª y última fecha del campeonato de la Primera D fue postergado 24 horas: inicialmente se iba a jugar el sábado a las 15.30 horas, pero a raíz de un pedido de la dirigencia del Rayo Rojo finalmente se disputará el domingo en el mismo horario, siempre en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y con arbitraje de Lucas Ozuna. La solicitud de Muñiz se debió a que, por las lluvias del domingo, debió suspender su encuentro de la 29ª fecha ante Argentino de Rosario y disputarlo el martes por la tarde (igualaron sin goles en cancha de Belgrano de Zárate). Y ante esa situación pidió retrasar un día el cotejo ante el Portuario. El Rayo Rojo (10º con 35 puntos) llegará a Campana con la obligación de ganar si quiere clasificarse al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Otro resultado no le servirá, porque su diferencia de gol (-8) no lo ayudaría en un supuesto desempate ante Atlas (36) o Centro Español (36). En cambio, los tres puntos le garantizarían la clasificación, porque Yupanqui (37) quedará libre en esta última jornada. Por su parte, Puerto Nuevo (5º con 40 puntos) sabe que terminará en el 5º o 6º puesto, dependiendo de lo que consiga ante Muñiz y del resultado de Claypole (6º con 39), que enfrentará en la última fecha a Centro Español, también el domingo desde las 15.30 horas.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. PRIMERA D – FECHA 30 VIERNES - 15.30 horas: Liniers vs Central Ballester / Lucas Ozuna - 15.30 horas: Argentino (M) vs Real Pilar / Guido Mascheroni SÁBADO - 15.30 horas: Lugano vs Def. de Cambaceres / Edgardo Zamora - 15.30 horas: Argentino (R) vs Atlas / Tomás Diulio DOMINGO - 15.30 horas: Puerto Nuevo vs Muñiz / Lucas Brumer - 15.30 horas: Juventud Unida vs Dep. Paraguayo / Gonzalo Pereira - 15.30 horas: Claypole vs Centro Español / Felipe Viola LIBRE: Yupanqui

Primera D:

Puerto Nuevo; el partido ante Muñiz fue reprogramado para el domingo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: