El vecino Santiago Capece presentará su nuevo E.P. "Palabras entre los dientes"

Será el próximo sábado a las 21:30 horas en el Teatro Bisellia Bar. "Es un disco de Folk-rock/pop que invita por momentos a la escucha atenta y en otros a marcar la batería con las manos y sacudir un poco la cabeza", cuenta a La Auténtica Defensa. "Sólo sé que la sensación de plenitud que me da cantar y tocar, sea solo, o con amigos, no me la brinda ninguna otra actividad en el planeta", así define el vecino campanense Santiago Capece (27) su conexión con la música. El próximo sábado 11 de mayo a las 21:30 horas en el Teatro Bisellia Bar (Estrada 718) presenta su E.P. "Palabras entre los dientes". Consta de cuatro canciones producidas por Octavio Gómez, con el que retoma su carrera solista, presentándolo en diversos ciclos de cantautores de la Ciudad de Buenos Aires. No estará solo en esa velada, lo acompañarán Juan Slavin en el bajo y Emmanuel Leguizamón en batería. Repasará canciones de "Urgente" y adelantará también nuevo material. Serán los encargados de abrir la noche Mailé Soria y La Nave Sorora, banda originaria de Capital Federal. Como todo adolescente curioso comenzó a los 12 años a adentrarse en ese mundo. "Al principio fue un pasatiempo pero de a poco fui componiendo mis primeras canciones y al terminar el secundario empecé a cantarlas en vivo, junto con amigos que también tenían sus bandas, pero siempre en formato solista. Creo que en principio, la música fue una excusa o un hilo conductor en un grupo de pertenencia", recuerda. Comenzó su carrera solista en el año 2009 presentándose en bares y salas de su ciudad natal. Es decir, ya lleva diez años donde destaca que sus tres grandes cambios fueron su nivel como músico, sus amigos y la conciencia en general. "En todos esos años fui estudiando y conociendo el instrumento lo que me permitió acercarme a la música de otra manera. Además fui conociendo mucha gente hermosa relacionada a la música y a otras disciplinas y estoy agradecido de que haya sucedido", detalla. En relación a su aprendizaje como músico enfatiza; "a lo largo de estos años fui haciéndome consciente que el hecho de tener un micrófono delante de tu voz para amplificarla, implica una responsabilidad. Si bien es cierto que un músico es esencialmente un entretenedor, al cantar transmitimos mensaje. El paso del tiempo hizo detenerme y analizar qué mensaje transmito". Su carrera como las letras de las canciones fue mutando. Su primer disco, "Urgente" fue lanzado en marzo de 2014. Las canciones fueron grabadas "bajo la necesidad y la urgencia de ser mostradas, dándole al disco un aire acústico e intimista". Luego, formó parte de Noche de Solistas, una banda compuesta por seis integrantes, cuatro de ellos cantautores, que logró gran aceptación en Campana y alrededores, presentándose reiteradas ocasiones a sala llena en los teatros municipales de Campana y Zárate. En 2017 lanzó junto con Noche de Solistas el disco "No Paren de Bailar" en el que contribuyó con dos canciones. "Candombe del Amor Empaquetado" y "Asesinos". El álbum fue presentado en abril de ese año a sala repleta en el Teatro Pedro Barbero. "Es una sensación hermosa estar compartiendo con todos tus amigos un escenario, de sumar la energía de tantos músicos. Basta con recordar que muchas veces éramos 4 cantando al mismo tiempo, y 6 o 7 en escena. Eso da una seguridad y un hermanamiento irreemplazables". Retomando su carrera como solista, Capece asegura que este disco de Folk-rock/pop, "es un álbum intimista desde el lado de las letras pero abierto y poderoso en cuanto a la instrumentación, apto para todo oyente, de 0 a 99 años. Invita por momentos a la escucha atenta y en otros a marcar la batería con las manos y sacudir un poco la cabeza. Apto para los que esperan el disco de un cantautor y para quienes que prefieren escuchar una banda de rock clásica". A nivel local, "podemos estar orgullosos del nivel musical que tenemos, hay muchas bandas y solistas excelentes". Además agrega "hay una nueva camada creciendo que estoy seguro que va a dar que hablar, son pibes que se están formando con un montón de herramientas al alcance de la mano y saben potenciarlas. Históricamente Campana y Zárate tuvieron artistas increíbles y es curioso que no hayan sido reconocidas aún a nivel nacional como el semillero artístico que son". El joven no quiere dejar de pasar por alto el agradecimiento a su familia por apoyarlo siempre. Luego menciona a Ratola, Augusto Pérez Thomsen, Juan Manuel Archoni, Juan Slavin, Ponny Ponzio, Agustín Villegas, y Ezequiel Éboli "por los escenarios que compartimos con Noche De Solistas". A Juan Slavin y a Emmanuel Leguizamón "por la banda hermosa que armamos para presentar las canciones". A Octavio Gómez "por la generosidad y entrega en su trabajo como productor". "Y a todas las personas que estuvieron cerca durante estos años respetando lo importante que es esto para mí y alentándome a seguir adelante". "Es difícil definirme como músico pero creo que lo más cercano a una definición acertada es la siguiente: Soy un Cantautor y Guitarrista en construcción permanente", cierra. Todo su material discográfico se encuentra disponible en Spotify y todas las plataformas de streaming, así como también Bandcamp y Youtube.



