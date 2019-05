La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/may/2019 Semanario del Pescador:

Grandes pejerreyes del Río Uruguay

Por Luis María Bruno







Sabiendo del ingreso del pejerrey al Río de la Plata y al Río Uruguay, me comuniqué con nuestro guía referente y amigo en Villa Paranacito Gustavo Ramondegui con quien después de un par de cruces de Whatsapp quedamos en encontrarnos el martes a las 07:00 hs en la hermosa Paranacito. Con la adrenalina a full por ir tras la primera del pejerrey en esta temporada, muy de madrugada pasé a buscar a quienes serían mis compañeros de esta jornada de pesca, Horacio Palacios y Jorge Robson. Una vez en ruta llegamos a La Estación del Pescador por unas buenas porciones de mojarras donde tuvimos que esperar ya que día de semana no abren hasta las 06:00 horas. Después de abonar el peaje nuestro viaje se desarrolló entre los tradicionales recuerdos y comentarios de salidas de pesca y caza realizadas, promediando las 07:20 hs nos encontrábamos con Gustavo a orillas del Paranacito. Salimos a marcha lenta por Las Tintas y en la boca con el Uruguay nos detuvimos a armar nuestros equipos. Ya en el armado de los equipos nos dimos cuenta que el viento sudeste comenzaba a soplar con mediana intensidad, por lo que al salir al Uruguay Gustavo decidió navegar casi hasta el veril del río sobre la costa Uruguaya para de esta forma largarnos al garete, ancla de capa entonces al agua y la infaltable ceba y a comenzar la gareteada, la que en principio nos dio pocas respuestas efectivas de pique, pero al concretar la captura notamos que se trataban de pejerreyes muy vigorosos y combativos los que no bajaban de los 400 gramos. Nuestra gareteada se fue prolongando lentamente, el viento sudeste se fue incrementando de tal forma que la marejada se tornó más que importante golpeando al constado del casco. Ciertamente con la nueva embarcación de Gustavo estábamos de todas formas más que seguros, los piques no cesaron en ningún momento y llegamos a meter varios y repetidos dobletes de una calidad de pejerreyes inusual, reitero 400 gramos era el piso de ahí llegamos hasta los 770 gramos. A todo esto tenemos que decir que pieza fundamental fue el tamaño excelente de las mojarras de la Estación del pescador. Promediando las 14:30 hs y estando medianamente cerca de la costa Argentina dimos por finalizada esta única gareteada, en donde entre cuatro pescadores metimos elegidas 50 excelentes piezas, siendo el cupo máximo en estas aguas el de 20 piezas por pescador. En nuestro programa televisivo Nº 774 de esta semana te mostramos la primer parte de esta jornada de pesca la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 21:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Horacio Palacios y Jorge Robson con las capturas de pejerreyes de esta jornada ejemplares de 400 a 770 gramos.



