El joven piloto zarateño ya tiene todo listo para la tercera fecha de la Clase GTB, en la que presentará al flamante campeón del Turismo 4000 Argentino como invitado. Tras una segunda fecha complicada en el TC Regional, Nicolás Laccette llega al tercer compromiso del año con la firme premisa de sumar experiencia y prenderse en el campeonato de la Clase GTB que lo tiene actualmente en el cuarto puesto con 35,5 puntos (está a 15,5 del líder Carlos González). Para eso se trabajó mucho en el Ford #5 en el galpón familiar, con el fin de minimizar posibles fallas mecánicas. Además, como condimento para lo que se viene, el joven volante, de flamantes 19 años, sumará como invitado al experimentado y siempre efectivo Germán Pietranera, último campeón del Turismo 4000 Argentino La tercera fecha del TC Regional se desarrollará este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Y en la previa, Nico señaló: "Vamos con muchas expectativas, no solo por lo que representa la carrera con pilotos invitados, sino también porque tenemos un conjunto muy sólido y efectivo". Respecto a la segunda carrera del año, el joven zarateño explicó: "Nos complicamos en la serie y en la final una varilla de la caja nos mandó temprano a los boxes. Son cosas de los fierros que suceden y suman experiencia". Pero enseguida agregó: "Trabajamos mucho en el taller para revisar todo el auto y que no se caiga nada, para sumar en la final de titulares y entregarle a Pietranera una herramienta para pelear adelante". En cuanto a su desarrollo en esta temporada, Nico comentó: "Sigo conociendo el Ford y acostumbrándome a las mañas que tiene. En cambio, Germán llega con una cantidad de experiencia que no tengo dudas que nos va a ayudar en la puesta a punto y a que el #5 siga desarrollándose. Vamos con todas las ganas de sumar bien, de pasar un gran fin de semana con la familia y, obviamente, buscando nuestra primera victoria en la categoría". En el cierre, el joven piloto no se olvidó de los agradecimientos: "Dejame, principalmente, agradecerles a mi viejo, mi abuelo y mi tío. A los chicos del taller, Pablo Viollaz chasis y Matías Guillén y a las publicidades que me dan una gran mano: Transporte Milana, Fausfel, Gimnasio Hidden Club, Onebus, Pradecon, Masilla km305, Lubripark, Toronto Sanitarios, JPP Sacabollos, Gomeria Charly, Alineación y balanceo AR, El emporio del Carpintero y Rio Uruguay Seguros". UN INVITADO DE LUJO Germán Pietranera no necesita presentación. El actual campeón del Turismo 4000 argentino lleva varias fechas de invitados brindando espectáculo en la Clase GTB y esta oportunidad no será la excepción: "Siempre es una alegría venir a disfrutar las fechas de invitados, porque se desarrolla todo en un clima relajado, muy competitivo en la pista obviamente, pero muy familiar en los boxes y eso es lo que hace especial a este tipo de competencias", remarcó. "Hace varios años ya que tengo el orgullo de que me inviten y se han dado grandes carreras. Brindamos muchísimo espectáculo y eso la gente lo disfruta. En lo personal quiero sumar bien junto a la familia Laccette, gente que conozco de haber peleado en pista con Darío durante mucho tiempo y hoy tendré la suerte de poder compartir el auto con su hijo", agregó respecto a este desafío que se le viene, antes de advertir: "También vamos a disfrutar el asado que teníamos apostado hace más de un año con Darío… En definitiva: es la carrera más importante del año dentro y fuera de la pista, y vamos a pasarla bárbaro".

