La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/may/2019 Automovilismo:









El binomio zarateño se prepara para participar de la tercera fecha del TC Regional. Brian y Mariano Donamari trabajan en su chasis para ser de la partida este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata de la tercera fecha del TC Regional, en lo que será una jornada con pilotos invitados. Con el #97 en los laterales, Brian hará su primer experiencia en la Clase A, luego de un exitoso paso por el Desafío Motor y el TC Bonaerense Ligth. En tanto, su padre Mariano será el invitado. "Esta es una posibilidad que se dio gracias a un amigo como lo es Leo Scocozza, que nos atiende el motor. Salió está chance de venir a correr juntos y disfrutar el ambiente familiar de la categoría y del fin de semana junto a mi equipo", explicó Brian, mientras el binomio zarateño ultimaba detalles en el auto. "Con mi viejo hacemos todo juntos, somos muy compañeros y hasta la manera de poner a punto los autos es parecida. Trabajamos en el auto y en la parte presupuestaria para llegar de la mejor forma. Esta es una experiencia nueva, por la potencia del auto y principalmente por la goma que usan", agregó. "No te miento si te digo que queremos pelear adelante, pero sabemos que esta divisional cuenta con muy buenos pilotos y equipos. El objetivo va a pasar principalmente por disfrutar del fin de semana y de girar en el Mouras. Todo se hace en familia: somos cuatro los Donamari y dos de ellos fueron campeones. La competición es algo que se respira en casa desde que nací, de manera que valoramos mucho poder ir todos juntos a correr. Disfrutar esta pasión es algo que heredé y me apasiona poder compartirlo con mi papá", cerró Brian. Papá Mariano, por su parte, señaló: "Es maravilloso poder volver a las pistas después de cuatro años. La idea de correr junto a mi hijo no la cambio por nada y esperamos con ansias el momento de salir a pista, disfrutar el fin de semana junto a la familia y los amigos". En el cierre, Brian se enfoca en quienes colaboraron para poder concretar esta posibilidad: "Dejame agradecer a mi viejo, a Feli Donamari, Maxi Donamari, Fernando Benítez, el Vasquito, Pablo Gallegos, Enrique Balzano, Gastón Catalano, Domi Guadagnone, Carlos País, Mono Monnin, Pinturería Brazo Largo, Bulonera Daygo, Juancito Frenolin y Quique Sívori amortiguadores. Son los que dan una mano ya sea con trabajo en el auto o para juntar el presupuesto. También a mi abuela Nona, que me ayudo a pagar la licencia; a mi novia y a las mujeres de la familia que siempre nos están acompañando".



PADRE E HIJO DIRÁN PRESENTES EN EL MOURAS ESTE FIN DE SEMANA.







