Doce representantes Tricolores consiguieron diez podios, con Ulice Villaba como el más destacado: ganó las tres pruebas en las que participó. Fue el primer evento de la Unión de Federaciones y Entidades Deportivas Metropolitanas camino a los Juegos Olímpicos de la Juventud "Dakar 2022". El pasado domingo se desarrolló en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) el primer evento de los primeros Juegos Deportivos de la Unión de Federaciones y Entidades Deportivas Metropolitanas (UFEDEM), una serie de competencias denominadas en esta oportunidad "Rumbo a Dakar 2022", en referencia a los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud tras "Buenos Aires 2018". La competencia fue ideada para jóvenes promesas Sub 16 de diferentes disciplinas y en este primer evento, en Atletismo participó un grupo de 12 representantes del Club Ciudad de Campana. Los tricolores, entrenados por Diego Marquine, Juan Marquine y Juan Parodi, llevaron adelante grandes performances y lograron conseguir diez podios. Con tres medallas doradas, el más destacado fue Ulice Villalba, quien se quedó con las pruebas de 110 metros con vallas, Salto en Largo y Lanzamiento de Jabalina. Además, también consiguieron primeros puestos tanto Malena Rodríguez, en salto en alto, como Julieta Rodríguez, en jabalina. La delegación del CCC obtuvo los siguientes resultados: -Ulice Villalba: 1º en 110 metros con vallas; 1º en Lanzamiento de Jabalina; y 1º en Salto en Largo. -Malena Rodríguez: 1ª en Salto en Alto; 2ª en Lanzamiento de Bala; 3ª en 80 metros con vallas. -Julieta Rodríguez: 1ª en Lanzamiento de Jabalina y 3ª en Salto en Alto. -Aylén Hernandorena: 3ª en Salto en Largo; y 3ª en Lanzamiento de Bala. -Ariana Gómez: 4ª en Lanzamiento de Jabalina y 5ª en Salto en Largo. -Bianca Amante: 4ª en 2.400 metros y 6ª en 80 metros con vallas. -Enzo Peña: 4º en Lanzamiento de Bala y 7º en Lanzamiento de Jabalina. -Bruno Cesario: 7º en 80 metros y 5º en Lanzamiento de Bala. -Iara López: 9ª en 200 metros. -Tamara Conti: 12ª en Lanzamiento de Jabalina. -Ernestina Torres: 10ª en Lanzamiento de Jabalina. -Simón Cáffaro: 9º en Lanzamiento de Bala Este importante evento contó con la participación de 28 deportes, incluyendo los tradicionales de proyección olímpica como así también los "no convencionales". Además, estuvo patrocinado por la Agencia Nacional de Deportes, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, y la Confederación Federal de Deportes de Argentina (CONDEPA). La competencia fue fiscalizada por la Federación Atlética Metropolitana (F.A.M.)

EL EQUIPO DE MENORES DEL CCC QUE COMPITIÓ EN EL CENARD. LAS CHICAS DE PATÍN NO COMPITIERON Tres patinadoras de nuestra ciudad también fueron seleccionadas para participar de este evento. Se trata de Candela Cardozo, Iara Plaza e Iara Villagra, quienes entrenan con Adrián López en el barrio Las Praderas. "Se hicieron evaluaciones biomecánicas, pero por la lluvia del domingo quedó mojada la pista y no se pudo correr", explicó el entrenador. La actividad fue reprogramada para este domingo.

