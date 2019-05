La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/may/2019 Juegos Deportivos UFEDEM:

Las Chicas de Patín no compitieron







Tres patinadoras de nuestra ciudad también fueron seleccionadas para participar de este evento. Se trata de Candela Cardozo, Iara Plaza e Iara Villagra, quienes entrenan con Adrián López en el barrio Las Praderas. "Se hicieron evaluaciones biomecánicas, pero por la lluvia del domingo quedó mojada la pista y no se pudo correr", explicó el entrenador. La actividad fue reprogramada para este domingo.

IARA PLAZA, CANDELA CARDOZO E IARA VILLAGRA, ENTRENAN PATÍN EN EL BARRIO LAS PRADERAS.



