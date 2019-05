La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/may/2019 Básquet:

CLASIFICATORIO SUB 17 EN MARCHA El equipo Sub 17 del Club Ciudad de Campana está disputando el certamen clasificatorio a la Liga Provincial de la categoría y arrancó su participación con dos victorias y una derrota. En el primer encuentro superó 84-46 a Presidente Derqui (con 18 puntos de Emilio Polese y 17 de Máximo Fritzler), mientras que en el segundo partido venció 84-50 a Independiente de Escobar (con 21 puntos de Dante Díaz y 16 de Emilio Polese). La racha triunfal se cortó en el tercero: fue derrotado por 79 a 78 por Náutico San Pedro, equipo que acumula tres victorias en tres presentaciones en este clasificatorio. Por la séptima fecha de la Zona Norte 1 venció como visitante a Somisa (SN), mantuvo su invicto en el certamen provincial y se aseguró avanzar a la próxima instancia. Y cantó siete: el equipo Sub 19 del Club Ciudad de Campana venció 81-72 como visitante a Somisa de San Nicolás y alcanzó su séptimo triunfo consecutivo en la Liga Provincial Junior. De esta manera, los Tricolores se mantienen invictos, son los únicos líderes de la Zona Norte 1 y ya tienen asegurada su clasificación a los playoffs. En esta oportunidad, los dirigidos por Sebastián Silva sacaron adelante un reñido encuentro. Incluso, al término del primer tiempo se encontraban abajo en el marcador, dado que los nicoleños se imponían 37-33. Sin embargo, un muy buen tercer cuarto (24-16) les permitió dar vuelta el juego y llegar con ventaja al último cuarto, que también dominaron con un muy buen goleo (24-19). El goleador del CCC fue Emilio Polese, quien terminó con 25 puntos; aunque también se destacaron los aportes individuales de Agustín Hernández (21) y Joaquín Aguilar (18). La formación inicial la completaron Máximo Fritzler (5) y Lucio Cadelli (3), mientras que desde la banca también sumaron Gianluca Cinquini (7) y Matías Pagura (2). La plantilla Tricolor estuvo conformada además por Juan Cruz Álvarez Tello, Dante Díaz, Agustín Ailloud, Joaquín Acosta y Joaquín Pereyra. Esta séptima fecha de la Zona Norte 1 también ofreció la victoria de Gimnasia de Pergamino por 104 a 71 sobre Central Buenos Aires de Zárate y el triunfo como visitante de Universal sobre Platense por 68 a 58 en duelo de equipos de La Plata. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (7-0), 14 puntos; 2) Gimnasia de Pergamino (5-2), 12 puntos; 3) Universal (4-3), 11 puntos; 4) Somisa (3-4), 10 puntos; 5) Central Buenos Aires y Platense (1-6), 8 puntos.



EL FESTEJO DE LOS CHICOS TRICOLORES EN SAN NICOLÁS



