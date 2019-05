Fue el pasado sábado en el predio de Lechuga, donde se continuó avanzando con el fichaje de los chicos.

La Liga Campanense de Fútbol sigue avanzando con los eventos de fútbol infantil, con el objetivo de relanzar sus campeonatos y potenciar una actividad que reúne a muchísimos chicos de la ciudad en los diferentes clubes que participan de la entidad. Y el pasado sábado, la Subcomisión de Fútbol Infantil de la Liga desarrolló otro "exitoso" encuentro: más de 300 chicos asistieron al predio de Lechuga en una jornada en la que se programaron 18 partidos.

En ese sentido se repitió la experiencia de lo vivido el 20 de abril en el predio Héctor Fillopski del Club Villa Dálmine y, por ejemplo, además de los clubes que integran la Liga Campanense también participaron equipos de la Escuela Municipal de Santa Florentina y de la Escuela de Fútbol que funciona en la Casa de Día "Padre Aníbal Di Francia".

"Fue un éxito otra vez", comentó Cristian Tejera, coordinador de la Subcomisión de Fútbol Infantil de la Liga. "Aprovechamos para seguir avanzando en los fichajes de los chicos y próximamente estaremos realizando las revisaciones médicas para completar el proceso de inscripción", agregó, al tiempo que deslizó la posibilidad de hacer cuatro nuevas jornadas en el estadio del Club Villa Dálmine, las cuales se realizarían en dos fines de semana consecutivos.

"La idea es seguir acoplando a los equipos a este sistema. Vemos mucho entusiasmo de los diferentes clubes en cuanto al fútbol infantil", remarcó Tejera.

En esta oportunidad, en el predio del Lechuga, por la categoría 2005/06 se disputaron los siguientes encuentros: Atlético Las Praderas "A" vs Leones Azules, Mega Juniors vs Lechuga "A", Albizola FC vs Lechuga "B", Las Palmas vs Atlético Las Praderas "B" y Deportivo Río Luján vs La Josefa.

En tanto, por la categoría 2007/08 se midieron: Desamparados FC vs Deportivo Río Luján, Atlético Las Praderas "B" vs Mega Juniors, La Josefa vs Defensores de La Esperanza y Atlético Las Praderas "A" vs Leones Azules.

Por la categoría 2009/10 se enfrentaron: Atlético Las Praderas "A" vs Deportivo Rúo Luján "B", Puerto Nuevo vs Deportivo Río Luján "A", Leones Azules vs Albizola FC, Mega Juniors vs Deportivo Río Luján "A" y la Escuela Municipal de Santa Florentina vs Atlético Las Praderas "B".

Finalmente, por la categoría 2011/12 se jugaron los siguientes cotejos: Atlético Las Praderas "B" vs Deportivo Río Luján "B", Escuela Municipal Santa Florentina vs Deportivo Río Luján "A", Atlético Las Praderas "A" vs Deportivo San Felipe y Casa de Día Padre Aníbal vs Deportivo Río Luján "A".