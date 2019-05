Juegan desde las 21.30 en la ribera de nuestra ciudad por la 6ª fecha del Torneo Oficial. Por la sexta fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club recibirá esta noche a Sportivo Pilar en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad. El Celeste ha disputado tres encuentros hasta el momento por este certamen: perdió ante Independiente de Zárate en su debut; luego venció en el clásico a Ciudad de Campana; y el pasado viernes, por la quinta fecha, cayó 101-77 como visitante ante Central Buenos Aires de Zárate. Por su parte, Sportivo Pilar llega invicto a este encuentro y como único líder, tras cuatro victorias en cuatro partidos. Y en su última presentación, por la quinta fecha, superó 83-63 como local a Defensores Unidos de Zárate. Esa quinta jornada también tuvo la victoria de Sportivo Escobar por 64 a 63 sobre Honor y Patria en Capilla del Señor; y presentó como novedad, el último miércoles, el debut de Presidente Derqui, que venció 72-71 como local a Independiente de Zárate. En cambio, quedó postergado el duelo Atlético Pilar vs Ciudad de Campana. Con estos resultados, las posiciones de este Torneo Oficial 2019 quedaron de la siguiente manera: 1) Sportivo Pilar (4-0), 8 puntos; 2) Central Buenos Aires (3-2), 8 puntos; 3) Ciudad de Campana (3-1), 7 puntos; 4) Independiente (2-3), 7 puntos; 5) Sportivo Escobar (2-1), 5 puntos; 6) Defensores Unidos (1-3), 5 puntos; 7) Honor y Patria (0-5), 5 puntos; 8) Campana Boat Club (1-2), 4 puntos; 9) Atlético Pilar (1-1), 3 puntos; 10) Presidente Derqui (1-0), 2 puntos. Por la sexta fecha, además de Boat Club vs Sportivo Pilar, también se enfrentarán: Atlético Pilar vs Honor y Patria, Independiente vs Central Buenos Aires y Defensores Unidos vs Sportivo Escobar y Ciudad de Campana vs Presidente Derqui (ver aparte).

SERÁ EL SEGUNDO JUEGO COMO LOCAL DEL CBC. EN SU ANTERIOR PRESENTACIÓN EN ESA CONDICIÓN SUPERÓ AL CLUB CIUDAD DE CAMPANA. CIUDAD JUGARÍA EL MIÉRCOLES ANTE PRESIDENTE DERQUI El Tricolor tiene tres convocados a la Selección Sub 19. Por esta sexta fecha del Torneo Oficial 2019 de la ABZC, Ciudad de Campana recibiría el miércoles la visita de Presidente Derqui, dado que este fin de semana se desarrollará el Zona Sub 19 y el Seleccionado de Zárate-Campana tendrá afectados a tres jugadores del Tricolor: Emilio Polese, Joaquín Aguilar y Agustín Hernández. Por esta razón tampoco habrá actividad el fin de semana por la Liga Provincial Junior.

EMILIO POLESE, CONVOCADO A LA SELECCIÓN ABZC SUB 19

#Basquet Esta noche, desde las 21.30, Campana Boat Club recibe al Sportivo Pilar por la sexta fecha del Torneo Oficial 2019 de la ABZC. pic.twitter.com/9EOxGEIqdx — Pablo Scoccia (@chuecosco) 10 de mayo de 2019 Ciudad de Campana recibirá el miércoles a Presidente Derqui. Tres juveniles del Tricolor jugarán este fin de semana el Zonal con la Selección ABZC Sub 19: Emilio Polese (foto), Joaquín Aguilar y Agustín Hernández. pic.twitter.com/quYECDvyt5 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 10 de mayo de 2019

Básquet:

Boat Club recibe esta noche al líder Sportivo Pilar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: