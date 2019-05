Fue luego de pasar por encima de una acumulación de agua y arenilla. Una mujer cayó de motocicleta luego de desestabilizarse al cruzar por un charco de agua. El hecho sucedió este jueves en las inmediaciones de avenida Rivadavia y Colectora Sur. La mujer habría pasado por una acumulación de agua y arenilla, lo que provocó su caída al pavimento. Fue trasladada al Hospital Municipal San José por el SAME. También estuvo trabajando en el lugar el móvil de zona 7 del Comando Patrulla.

#Ahora una mujer cae con su Scooter Zanella en Av. Rivadavia y Colectora. Al parecer derrapó en el agua y arenilla al doblar, no hay otro vehículo involucrado, traslada ambulancia ?? SAME al hospital, CP ?? zona 7 pic.twitter.com/iFiHOd0LNI — Daniel Trila (@dantrila) 9 de mayo de 2019

Motociclista cae al pavimento

