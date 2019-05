El Tribunal determinó la total nulidad de la causa contra el intendente zarateño, vecino y parte del gabinete por la causa sobre apropiación terrenos en la Costanera de Zárate. Sin embargo, podría llegar todavía al Tribunal de Casación y pasar a tratarse en la Justicia Bonaerense en La Plata. Nada se dijo si prosperó la causa iniciada contra la fiscal Irene Molinari. El miércoles, en conferencia de prensa, el intendente Osvaldo Cáffaro junto a su gabinete y el abogado defensor Horacio Henricot, dieron a publicidad el fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal - Zárate Campana que, con fecha 3 de mayo, determinó la nulidad de la causa por la cual se los acusaba a los funcionarios públicos, en diferentes grados de responsabilidad, de la apropiación indebida por parte del Municipio de Zárate de los terrenos donde antaño estuviera radicada la villa "La Carbonilla" y que ahora son un parque público con mejoras que forma parte del complejo costanero de la vecina ciudad; además de un terreno lindante a la Prefectura Zárate. "En su momento yo le había dicho a mi comunidad que era inocente. Y hoy la Justicia lo acaba de ratificar (…) En este clima de época donde la Justicia tiene cada vez más protagonismo, siempre hay y ha habido jueces y fiscales que realmente no sólo están a Derecho, sino que entienden lo que es la institucionalidad y qué corresponde a cada una de las partes (…) Hay una ley, la de prescripción adquisitiva, que le permite al Estado tomar para sí tierra ociosa (…) y así fue que nuestros concejales, luego de dos años de trabajo, diseñaron un proyecto de ordenanza que creo que es único en la provincia de Buenos Aires y en el país que habla de algo tan simple y tan importante como lo es la Plusvalía Urbana. Sabíamos que cuando comenzamos a hacer inversiones en la zona de la costa (de Zárate) iban a aparecer herederos, o algunos que tuvieran algún derecho. Lo que no sabíamos era lo grande que podía llegar a ser la aparición de los especuladores de la mano de abogados (lamentablemente algunos viven en nuestra ciudad) sabiendo que esa tierra no tenía un fin privado (…) esa tierra iba a ser propuesta por nosotros para lo más sublime que puede tener una comunidad: la democracia y el espacio público. No puede existir donde realmente se puedan desarrollar programas de cultura, de deporte… una ciudad para la vida como le decimos nosotros, si esa ciudad no tiene espacio público. Si no tiene espacio público, la ciudad no tiene corazón. Por eso nuestra insistencia de todos estos años en recuperar para la gente el espacio público (…) dije que me podían pintar los dedos una y cien veces, pero que mi conciencia estaba tranquila. Y hoy la Justicia nos da la razón", señaló Cáffaro en la conferencia de prensa de ayer. 8 AÑOS Fue en septiembre de 2017 cuando unos 300 manifestantes cortaron la 9 de julio y parte del boulevard Sarmiento para mostrar su apoyo al Intendente Cáffaro mientras prestaba declaraciones a la fiscal Irene Molinari, por una causa iniciada contra el municipio vecino hace unos 8 años. El principal demandante es Julián Guelvenzú, quien además, hace dos años atrás, era el primer candidato a concejal por Cambiemos en Zárate. Según sus dichos, tenía en su poder el boleto de compraventa que avala que esos terrenos eran de su propiedad. En diferentes manifestaciones públicas, hubo acusaciones cruzadas de tinte político, pero también especulativo. En resumidas cuentas, por un lado a Cáffaro se le señala haber utilizado como pantalla la creación de un espacio público a través del Municipio para que en realidad cierre la densidad necesaria para desarrollar el complejo de edificios "Zárate Chico". Esta versión no tendría fundamentos técnicos ya que en el centro del predio habría una hectárea y media libre de mejoras. El complejo privado "Zárate Chico", además, reserva cuatro edificios públicos donde en tres ya están definidos un teatro, un museo y un polideportivo. Por el otro lado, a Guelvenzú se lo señala por haber adquirido un terreno sin indicador urbanístico, especulando con un el cambio de gobierno y su eventual regularización para posibilitar su uso privado, merced "a sus conexiones políticas". De hecho, si la Justicia le hubiese dado la razón a Guelvenzú, su inversión inicial se multiplicaría en términos millonarios y en dólares. En paralelo, y luego de la presentación de Cáffaro en la fiscalía, su asesor legal, Horacio Henricot, mencionó que había en curso una Instrucción Penal Preparatoria, donde se cuestionaba el accionar de la fiscal interviniente. "Según surge –dijo el abogado en 2017- de esa misma denuncia que se investiga en ese proceso judicial, la autora de la maniobra delictiva por la que se victimiza al señor Intendente, es la Fiscal que le ha recibido declaración indagatoria en el día de hoy". Durante la conferencia de prensa nada se dijo sobre si prosperó esa iniciativa contra la fiscal Molinari, quien actualmente se desempeña en la Fiscalía Temática de Zárate sobre Delitos Sexuales y Conflictos Familiares; al tiempo que algunas fuentes especulan que la causa por la supuesta apropiación indebida de los terrenos mencionados más arriba, podría llegar al Tribunal de Casación y pasar a tratarse en la Justicia Bonaerense en La Plata.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana resolvió declarar la nulidad de la imputación que pesaba sobre el propio jefe comunal y sus funcionarios Aldo Morino, Ariel Ríos, Pablo Giménez y Mariana Conturbi, quienes eran acusados de usurpación de terrenos en el Paseo de la Ribera, espacio público donde hoy existe una plaza.





En septiembre de 2017, el Intendente Cáffaro vino a Campana para declarar en la UFI 6, hoy disuelta, a cargo de Irene Molinari.



