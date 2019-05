Cristina Kirchner pidió "un contrato social de ciudadanía responsable" para salir de la crisis

Fue ante una multitud dentro y fuera de la Feria del Libro, durante la presentación del exito editorial "Sinceramente". Si bien no dio definiciones electorales, su discurso tuvo un fuerte tono de campaña. Al presentar su obra "Sinceramente" en la Feria del Libro, la ex presidenta Cristina Kirchner aseguró ayer que "nadie puede estar en desacuerdo" con la convocatoria al diálogo que hizo el mandatario Mauricio Macri, pero advirtió que el país necesita "un contrato social de ciudadanía responsable" entre todos los argentinos" para salir de la crisis. Sin dar definiciones electorales, en momentos en que se mantiene una fuerte expectativa sobre su postulación presidencial, la senadora nacional de Unidad Ciudadana subrayó que "en épocas de discursos de unidad, de grandes acuerdos entre sectores políticos y dirigentes sindicales, nadie puede estar en desacuerdo con estos enunciados", en referencia a los diez puntos que propuso Cambiemos. "Pero permítanme decir que va a ser necesario algo más, un contrato social de todos los argentinos y las argentinas, con metas verificables, cuantificables, exigibles", enfatizó la ex mandataria al presentar su libro en el predio de La Rural, rodeada de decenas de dirigentes políticos y militantes. Al respecto, completó: "Si tuviera que ponerle un título, le pondría ´Contrato social de ciudadanía responsable´, porque involu-cra a todos, desde el empresario ciudadano en su ámbito y su actividad, hasta aquellos que también hoy son cooperativistas porque no han podido encontrar un trabajo. Que el compromiso sea de todos. Primero del Estado". En las primeras filas de la sala Jorge Luis Borges la escucharon su discurso de poco más de 35 minutos la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, a quien le agradeció por darle la idea del libro; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; los precandidatos presidenciales del PJ, Felipe Solá y Agustín Rossi; y los presidentes del PJ bonaerense y porteño, Fernando Gray y Víctor Santa María, entre otros. También estuvieron en lugares de privilegio Daniel Filmus, Aníbal Fernández, Cristina Álvarez Rodríguez, Eduardo De Pedro, Jorge Taiana, Roberto Baradel, Carlos Tomada y Horacio Pietragalla, y empresarios, como Daniel Vila.

LA EXPRESIDENTE PRESENTÓ "SINCERAMENTE" ACOMPAÑADA DE UN PÚBLICO SELECTO DENTRO DE LA FERIA Y UNA MULTITUD DE PARTIDARIOS AFUERA.



Cristina Kirchner pidió "un contrato social de ciudadanía responsable" para salir de la crisis

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: