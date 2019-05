FIRPO NECESITA NAFTA El campanense está cumpliendo su sueño de alcanzar el techo del continente en dos ruedas y no le vendría mal toda la ayuda que Campana le pueda brindar. Para comprar alguno de los diarios de viajes escrito por Firpo, solo hay que llamar al teléfono 3489 323222. Cada libro sale $350.





En Colombia, el campanense conoció a Hernán, un mecánico de motos oriundo de Ituzaingó, con quien plantea cruzar a Centroamérica. "Todas las rutas conducen a Alaska" podrían haber asegurado el campanense Gonzalo Firpo y Hernán, un mecánico oriundo de Ituzaingó, cuando se conocieron días atrás en Colombia. Aunque con planes y ritmos distintos, ambos argentinos comparten la meta de llegar a Alaska y analizan por estas horas cruzar juntos hacia Centroamérica. Firpo llegó a tierra cafetera a principios de la semana pasada a través de la frontera de Pasto. Antes había pasado varios días en Ecuador, donde hizo escalas en Huaquillas y también en el famoso balneario Montañitas, ubicado sobre el azul Pacífico. Desde su llegada a Colombia, Firpo conoció Calí -"una ciudad muy linda"- , un pueblito cercano llamado Guadalajara de Buga, "muy poquito" de Bogotá, la capital de aquel país, y otro pueblo de la zona de Caldas llamado Viterbo. Ya en Medellín, el campanense participó de un moto-encuentro internacional llamado "Feria de las 2 ruedas", en el que conoció no solo a colombianos amantes de las motos, sino también a otros argentinos, brasileños y venezolanos. No pocos se interesaron en su odisea americana. "La idea de este viaje no solo es llegar a Alaska sino también recorrer los países en el camino, conocer, quedarse en algunas ciudades, encontrarse con otra gente, comer sus comidas", relató Firpo en su contacto semanal con LAD. "Yo ya conocía Chile y Perú, por lo que mi idea desde un principio era quedarme un poco más en Ecuador y ahora en Colombia", añadió el aventurero. Los próximos pasos para Firpo se orientan hacia el Mar Caribe. Como el paso terrestre entre Colombia y Panamá está bloqueado por un espesa selva -el Darién, una de las regiones más inhóspitas y peligrosas del mundo- el cruce por lo general se hace por vía marítima. La ciudad costera de Turbo aparece entonces como la escala sudamericana final para el campanense. "Una vez en barco, estaré casi dos semanas incomunicado", avisó Firpo. Volverá a reportarse recién cuando haga puerto en la ciudad panameña de Colón. Dijo que discute con Hernán la posibilidad de recorrer juntos algunos países de Centroamérica y seguir a la par hasta que la ruta vuelva a separarlos. Aunque vayan para el mismo lado.

Nueva compañía: las rutas americanas reunieron a Gonzalo y Hernán, dos argentinos con el mismo sueño: llegar a Alaska en dos ruedas.





El campanense acompañó una expo internacional de motos en Medellín.





Firpo ya lleva recorridos cerca de 15 mil kilómetros a bordo de su moto Honda.



Destino Alaska:

Firpo se encontró con otro argentino que tiene su misma meta

