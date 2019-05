GPS: Almacén Cultural (Alcina y 9 de Julio, Zárate). (Arte y Otra Cosa (Castelli 532). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Crear Mañana (San Martín 276. Campana). El Bondi (El Dorado 1518, Maschwitz). Imagen (Brown 281, Zárate). Mercado Witcel (Esmeralda 710, Zárate). Peatonal Hipólito Yrigoyen (Peatonal Yrigoyen, Escobar). SuperFreak (Independencia 902, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES Arte y Otra Cosa: A las 20 Juan Ghione se presentará a dialogar en el ciclo de charlas políticas que organiza el espacio. El evento es con entrada libre y gratuita. Bisellia Teatro Bar: A las 21 estará "Alosumo", tributo a "Sumo". Luego de medianoche tocarán "Pie con Bola" y "Ojos de Fuego". Mauri´s Bar: A la medianoche se presentará el reconocido músico "Palo" Pandolo recorriendo canciones de "Don Cornelio", "Los Visitantes" y su material solista. La entrada estará $200. Mercado Witcel: A las 21:30 se presentará Martín Chesini. La entrada es libre y gratuita. SÁBADO Almacén Cultural: Estará el evento "Esto es Arte o No?", organizado por la artista Karina Di Pascuale, donde diferentes artistas de la zona desdibujarán el límite entre lo sublime y lo ridículo. La entrada es libre y gratuita.

El sábado en el Almacén Cultural estará el evento ¿Esto es Arte?. Bisellia: A las 21 tocará Santy Capece. Después de medianoche tocarán Lauti Madelón junto a Ale Arismaldi. El Bondi: A las 21 habrá "Varieté Bajo las Estrellas". Imagen: Habrá noche de rock con "Viejas Locas" por "Fachi" y "Abel". También tocará "Botija Rapado". Mercado Witcel: A las 21 se presentará Franco Puig. La entrada es libre y gratuita. Peatonal Hipólito Yrigoyen: De 15 a 23 se festejará el día de la identidad de los pueblos. Habrá comidas típicas, danzas tradicionales y música de las colectividades. SuperFreak: Habrá tributo a "The Cure" y a "Depeche Mode". La entrada en puerta estará $120. Wakisiri: A las 21 se presentará "Tractat", Nicolás Correa y Santino Beltramino. La entrada es al sobre. 17 Unidos: Llega a Campana desde Santa Fe "Los Lirios". Se sortearán $10000 con el número de la entrada. DOMINGO La Última Puerta: Habrá feria de emprendedores autogestivos de la zona toda la tarde. Imagen: A las 17:30 habrá desfile a beneficio de la fundación "Shunko". La entrada es un alimento no perecedero.

Agenda del Fin de Semana:

Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: