El Tricolor tiene tres convocados a la Selección Sub 19. Por esta sexta fecha del Torneo Oficial 2019 de la ABZC, Ciudad de Campana recibiría el miércoles la visita de Presidente Derqui, dado que este fin de semana se desarrollará el Zona Sub 19 y el Seleccionado de Zárate-Campana tendrá afectados a tres jugadores del Tricolor: Emilio Polese, Joaquín Aguilar y Agustín Hernández. Por esta razón tampoco habrá actividad el fin de semana por la Liga Provincial Junior.

EMILIO POLESE, CONVOCADO A LA SELECCIÓN ABZC SUB 19

Ciudad de Campana recibirá el miércoles a Presidente Derqui. Tres juveniles del Tricolor jugarán este fin de semana el Zonal con la Selección ABZC Sub 19: Emilio Polese (foto), Joaquín Aguilar y Agustín Hernández. pic.twitter.com/quYECDvyt5 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 10 de mayo de 2019

Básquet:

Ciudad jugaría el miércoles ante Presidente Derqui

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: