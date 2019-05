El partido se suspendió por humedad y quedó postergado, situación aprovechada por Comunicaciones "B", que quedó como único puntero en este Apertura de Quinta División de la FEMEBAL. El Celeste visitará el domingo a Colegio José Hernández. El Torneo Apertura de Quinta División Caballeros de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) tenía el pasado domingo un partido muy atractivo: Campana Boat Club recibía a Colegio Guadalupe en un duelo de equipos que compartían la primera posición. Sin embargo, la humedad imperante por las lluvias de la jornada obligó a suspender el encuentro que se iba a disputar en San Miguel, donde el CBC iba a hacer las veces de local por no estar disponible el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad. Así, el encuentro quedó postergado y ambos conjuntos perdieron su condición de líderes, dado que Comunicaciones "B" venció 27-22 a Deportivo Morón y se adueñó del primer puesto. Claro está: con un partido más en su haber. Los demás partidos de esta 7ª fecha dejaron los siguientes resultados: All Boys 33-13 Sociedad Alemana de Polvorines; CEDEM Caseros 34-22 Defensores de Glew; Auxiliar Merlo "B" 22-30 Municipalidad de Almirante Brown; y Juventud Unida "B" 29-31 Colegio José Hernández. En cambio, además del CBC vs Colegio Guadalupe, tampoco se jugó UNLu "C" vs Municipalidad de Vicente López. Con este panorama, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Comunicaciones "B", 18 puntos; 2) Campana Boat Club y Colegio Guadalupe, 17 puntos; 4) CEDEM Caseros y Juventud Unida "B", 16 puntos; 6) All Boys, 15 puntos; 7) Colegio José Hernández, 14 puntos; 8) Deportivo Morón, 13 puntos; 9) Sociedad Alemana de Polvorines, 12 puntos; 10) Auxiliar Merlo "B" y Defensores de Glew, 11 puntos; 12) Municipalidad de Vicente López "C", 10 puntos; 13) UNLu "C" y Municipalidad de Almirante Brown, 9 puntos. La octava fecha se disputará este domingo y tendrá al CBC visitando a Colegio José Hernández. Además, también se medirán: Sociedad Alemana de Polvorines vs UNLu "C", Defensores de Glew vs All Boys, Municipalidad de Almirante Brown vs CEDEM Caseros, Colegio Guadalupe "B" vs Auxiliar Merlo "B", Comunicaciones "B" vs Juventud Unida "B" y Deportivo Morón vs Municipalidad de Vicente López "C".

LOS MAYORES DEL CBC VISITAN EL DOMINGO A COLEGIO JOSÉ HERNÁNDEZ. LA PRIMERA DAMAS CAYÓ ANTE LAFERRERE Las Mayores del CBC perdieron 32-30 como visitantes. Mañana jugarán frente a Municipalidad de Escobar. Por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Cuarta División Damas de la FEMEBAL, las Mayores del Campana Boat Club perdieron 32-30 como visitantes frente a Deportivo Laferrere y sumaron así su sexta derrota del campeonato (su única victoria fue en la sexta jornada por la no presentación de Municipalidad de Almirante Brown). Los demás resultados de esta séptima jornada fueron: Municipalidad de Escobar 15-19 SECLA, Municipalidad de Almirante Brown 17-20 Instituto San Pablo Wilde, Villa Calzada 40-30 San Lorenzo, Racing Club 22-18 Municipalidad de Ensenada, CID Moreno "B" 20-21 Universidad de La Plata y Comunicaciones 21-19 Instituto Grilli. Con estos resultados, las posiciones de la categoría quedaron de la siguiente manera: 1) Racing Club, 21 puntos; 2) Comunicaciones, Universidad de La Plata e Instituto San Pablo Wilde, 17 puntos; 5) Municipalidad de Escobar, Villa Calzada, CID Moreno "B" y SECLA, 15 puntos; 9) Deportivo Laferrere y San Lorenzo, 13 puntos; 11) Municipalidad de Ensenada, 11 puntos; 12) Municipalidad de Almirante Brown, 10 puntos; 13) Campana Boat Club, 9 puntos; 14) Instituto Grilli, 7 puntos. En tanto, este sábado, por la octava fecha, las Mayores del CBC se medirán como locales frente a Municipalidad de Escobar. La jornada se completará con los siguientes partidos: Instituto San Pablo Wilde vs Deportivo Laferrere, San Lorenzo vs Municipalidad de Almirante Brown, Municipalidad de Ensenada vs Villa Calzada, Universidad de La Plata vs Racing Club, Comunicaciones vs CID Moreno "B" e Instituto Grilli vs SECLA.

Handball:

Los Mayores del CBC no pudieron disputar el duelo de líderes ante Colegio Guadalupe

