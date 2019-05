El club emitió un comunicado confirmando la rescisión del contrato. Ya es todo oficial: el Club Villa Dálmine y Walter Nicolás Otta firmaron ayer la rescisión del contrato que se extendía hasta octubre. Este desenlace se precipitó luego que el cordobés no encontrara la respuesta esperada a su solicitud de una actualización contractual para la próxima temporada. "En el día de la fecha, el Club Villa Dálmine y el cuerpo técnico encabezado por Walter Otta han acordado finalizar el vínculo contractual", comienza señalando el comunicado de la institución difundido ayer para confirmar la situación. "Queremos agradecerle su dedicación y labor dentro de nuestra institución en lo que fue su segundo ciclo al frente de nuestro plantel profesional, deseándole el mayor de los éxitos y progresos en su carrera deportiva, tanto a él como al resto de su grupo de trabajo", concluye el texto de la entidad Violeta, que remarca también la condición de ídolo del ahora ex DT de la institución. Al mismo tiempo, en declaraciones radiales, el entrenador volvió a lamentar que la negociación no haya avanzado de manera tal que permitiera su continuidad y aclaró que deja el club en buenos términos, sin ningún entredicho personal con los actuales integrantes de la Comisión Directiva. Ahora, ambas partes quedaron en libertad de acción de cara a la próxima temporada. Por un lado, "Nico" saldrá decididamente al mercado a analizar sus posibilidades (ya mantuvo el pasado sábado un encuentro con la dirigencia de Atlético Rafaela, al tiempo que podría recibir ofertas de Mitre de Santiago del Estero y de un club del exterior), mientras que para Villa Dálmine será el tiempo de buscarle un sucesor. Los jugadores que tienen contrato vigente con el club están citados para retomar los entrenamientos para el 20 de mayo. Difícilmente se den los tiempos para que, en esa fecha, el Violeta ya cuente con nuevo entrenador, una decisión en la que la dirigencia seguramente avanzará en conjunto con el grupo empresario que está trabajando en la profesionalización de las distintas áreas del club.

