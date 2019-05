REAL SAN JACINTO SERÁ LA PRIMERA MEDIDA DE PUERTO NUEVO EN ESTE CERTAMEN DE LA LIGA CAMPANENSE. A las 18 horas, Real San Jacinto se medirá con Puerto Nuevo, mientras que a las 20.30, Deportivo San Cayetano jugará frente a Juventud Unida. Ambos partidos se disputarán en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo. Luego que la lluvia interrumpiera el desarrollo de la primera fecha el día domingo, hoy se pondrá en marcha la segunda jornada del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol con la esperanza que el clima acompañe y se pueda disputar toda la programación tal cual fue anunciada. Dados los pronósticos, los dos partidos que corren mayor riesgo son los que fueron pautados para hoy, en el inicio de esta segunda fecha. Se jugarán ambos en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo: a las 18 horas, el Auriazul se medirá frente a Real San Jacinto, que en su presentación venció 3-2 a Leones Azules. En cambio, para Puerto Nuevo será su debut, dado que su partido de la primera fecha ante Barrio Lubo debió suspenderse por las lluvias. Mientras que a las 20.30 llegaría otro esperado debut, porque Deportivo San Cayetano no pudo jugar el pasado domingo ante Lechuga FC y, así, su primer encuentro en su regreso a la Liga Campanense sería esta noche frente a Juventud Unida, que por la primera fecha perdió 2-1 ante Mega Juniors. La programación continuará mañana sábado. En cancha de La Josefa jugarán: Mega Juniors vs Villa Dálmine (a las 13.00 horas) y La Josefa vs Otamendi FC (15.30). En tanto, en cancha de Lechuga lo harán: Villanueva vs Leones Azules (13.00) y Desamparados FC vs Deportivo San Felipe (15.30). Mientras que el domingo habrá nuevamente dos partidos en cada uno de esos escenarios. En La Josefa se medirán: Atlético Las Praderas vs Las Palmas (9.30) y Barrio Lubo vs Atlético Las Campanas (12.00). Y en Lechuga se enfrentarán: El Junior vs Lechuga FC (9.30) y Defensores de La Esperanza vs Río Luján (12.00). En esta segunda fecha quedan libres Malvinas en el Grupo A y Albizola FC en el Grupo B. La primera fecha, en tanto, dejó los siguientes resultados: -Grupo A: Malvinas 2-2 Deportivo San Felipe, Juventud Unida 1-2 Mega Juniors, Deportivo Río Luján 2-2 El Junior y Villa Dálmine 3-0 Desamparados FC. Quedó postergado Lechuga FC vs Deportivo San Cayetano, mientras que Defensores de La Esperanza tuvo fecha libre. -Grupo B: Albizola FC 1-3 Atlético Las Campanas, Las Palmas 1-2 Villanueva, Leones Azules 2-3 Real San Jacinto. Quedaron postergados Puerto Nuevo vs Barrio Lubo y Otamendi FC vs Atlético Las Praderas, mientras que La Josefa tuvo fecha libre.

JUVENTUD UNIDA, QUE PERDIÓ 2-1 EN EL DEBUTA ANTE MEGA JUNIORS, ENFRENTARÁ A DEPORTIVO SAN CAYETANO, QUE HARÁ SU DEBUT EN EL TORNEO OFICIAL 2019.

Liga Campanense:

Hoy comienza la 2ª fecha del Torneo Oficial

