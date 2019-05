Por la cuarta fecha venció 2-0 a Deportivo San Felipe y sigue como líder del campeonato. El pasado sábado se disputó la cuarta fecha del Torneo Femenino 2019 que organiza la Liga Campanense de Fútbol y el vigente bicampeón continúa con su andar perfecto: Juventud Unida venció 2-0 a Deportivo San Felipe y cosechó su cuarta victoria en cuatro presentaciones. De esta manera, se mantuvo como único líder del campeonato con 12 puntos, aunque no pudo extender la ventaja sobre su escolta, La Josefa (10 puntos), que venció 1-0 a Las Palmas "A" y sigue a dos puntos de distancia. Los demás resultados de esta cuarta fecha del Torneo Femenino 2019 fueron: Leones Azules 3-0 Las Palmas "C", Las Palmas "B" 4-0 Defensores de La Esperanza y Otamendi FC 4-0 Villanueva. En esta oportunidad quedó libre Mega Juniors. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 12 puntos; 2) La Josefa, 10 puntos; 3) Otamendi FC y Las Palmas "B", 7 puntos; 5) Las Palmas "A", 6 puntos; 6) Leones Azules, Defensores de La Esperanza y Las Palmas "C", 4 puntos; 9) Deportivo San Felipe y Villanueva, 1 punto; 11) Mega Juniors, sin puntos. La programación de la quinta fecha, que se disputará mañana sábado, se confirmará esta tarde.

LAS CHICAS DE OTAMENDI VENCIERON 4-0 A VILLANUEVA Y LLEGARON A LOS 7 PUNTOS.





LAS LEONAS DE OTAMENDI LE GANARON 3-0 A LAS PALMAS “C".



Juventud Unida sigue perfecto en el Torneo Femenino

