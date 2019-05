Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 10/may/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 10/may/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GODOY CRUZ A OCTAVOS En el cierre del Grupo C de la Copa Libertadores, Godoy Cruz de Mendoza venció 1-0 como local a Unión Concepción de Chile con gol de Ángel González y de esa manera se clasificó a los Octavos de Final. Por diferencia de gol, el Tomba (9 puntos y +2) terminó en la segunda posición por detrás de Olimpia de Paraguay (9 puntos y +3), que ayer perdió 1-0 como local ante Sporting Cristal (7). Por su parte, San Lorenzo de Almagro perdió 1-0 como visitante ante Palmeiras de Brasil en el cierre del Grupo F. Por ello, con 10 puntos quedó en el segundo puesto, por detrás del equipo paulista, que ganó la zona con 15 unidades. OTRA FINAL INGLESA Al igual que en la Champions League (Liverpool vs Tottenham), la definición de la Europa League tendrá como protagonistas a dos equipos ingleses. Ayer, Arsenal venció 4-2 a Valencia como visitante y cerró 7-3 a su favor la serie; mientras que Chelsea necesitó de los penales para eliminar al Frankfurt de Alemania después de igualar 1-1 ambos partidos de la serie. La final entre Liverpool y Tottenham se jugará el sábado 1º de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, mientras que el duelo entre Arsenal y Chelsea será el miércoles 29 de mayo en el estadio olímpico de Baku, en Azerbaiyan. COPA DE LA SUPERLIGA Los Cuartos de Final de la Copa de la Superliga comenzarán mañana sábado con la siguiente programación: Tigre vs Racing Club (sábado 17.45 horas), Atlético Tucumán vs River Plate (sábado 20.00), Argentinos Juniors vs Gimnasia de La Plata (domingo 17.45) y Vélez Sarsfield vs Boca Juniors (domingo 20.00). PRIMERA D Esta tarde se pondrá en marcha la última fecha del campeonato de la Primera D con dos partidos: el campeón Argentino de Merlo (55 puntos) jugará ante Real Pilar (3º con 43), mientras que Liniers (2º con 45) recibirá a Central Ballester (12º con 30). Por esta 30ª jornada, Puerto Nuevo (5º con 40) se medirá frente a Muñiz (10º con 35) el domingo desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. MUNDIAL SUB 20: LISTA El DT Fernando Batista confirmó los convocados para la Selección Argentina que participará del Mundial Sub 20 de Polonia desde el 23 de mayo. Los elegidos son: Cristian Ferreira, Santiago Sosa y Julián Álvarez (River); Manuel Roffo, Agustín Almendra y Marcelo Weigandt (Boca); Facundo Medina y Gonzalo Maroni (Talleres de Córdoba); Jerónimo Porteau y Facundo Mura (Estudiantes de La Plata); Fausto Vera y Maximiliano Centurión (Argentinos Juniors); Nehuén Pérez (Atlético de Madrid de España); Ezequiel Barco (Atlanta United de Estados Unidos); Joaquín Blázquez (Valencia de España); Francisco Ortega (Vélez); Adolfo Gaich (San Lorenzo); Aníbal Moreno (Newell´s); Agustín Urzi (Banfield); Tomás Chancalay (Colón) y Pedro De La Vega (Lanús). ¿MASCHE A LOS PANAMERICANOS? Ayer trascendió que el DT Fernando Batista evalúa convocar a Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez y Fabricio Coloccini como los tres jugadores mayores de 23 años permitidos para disputar los Juegos Panamericanos de Lima 2019 que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto.



