La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/may/2019 Hoy comienza "AcercArte" en el Parque Urbano







La familia campanense podrá disfrutar de forma gratuita propuestas culturales, artísticas y musicales, tanto hoy como mañana. El cierre de la jornada de hoy quedará a cargo de Ángela Torres. Además a las 21.30, en el Teatro Municipal Pedro Barbero se podrá disfrutar de Graciela Borges y Fabián Vena. Las entradas se entregarán en el puesto de informes del predio a partir de las 15 hs. El Gobierno Provincial con el acompañamiento del Municipio presentarán hoy una nueva edición del festival AcercArte que tendrá lugar durante hoy sábado y mañana domingo en el Parque Urbano. Shows musicales, cine, teatro, espectáculos infantiles, stand up, danza, humor, talleres y charlas serán parte de esta propuesta cultural itinerante que busca acercar a la familia a una numerosa cantidad de entretenimientos gratuitos. La joven cantante Ángela Torres cerrará la jornada del sábado, mientras que el grupo musical pop Miranda! será el gran broche de oro del domingo. De esta manera, el Gobierno Provincial vuelve a elegir a Campana para ofrecerle a los vecinos espectáculos de primer nivel, que incluirá la presentación de artistas de renombre, tales como, Graciela Borges, Fabián Vena, Milo Lockett, Los Cazurros, La Pipetuá y los LibroYasos; que desde las 15 podrán disfrutarse en el Parque Urbano, propuestas pensadas tanto para grandes como para chicos, compartiendo así un fin de semana diferente. LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS El programa cultural ofrecerá este año 13 disciplinas: música, stand up, cine móvil, cine 360º, biblioteca, espectáculos infantiles, teatro, arte callejero, talleres de reutiliza-ción creativa, artes plásticas, realidad virtual, circo y danza urbana. Cada jornada comenzará a las 15 con proyecciones simultáneas del cine móvil y el cine 360°, también siguen los talleres de pintura que el artista Milo Lockett brindará para niños de más de 4 años para que ellos puedan divertirse y expresarse con total libertad. Sus clases -con cupos limitados- serán dictadas los sábados, a las 15:15, por lo que se recomienda retirar las entradas con anticipación. Además, habrá talleres de reutilización creativa para aprender y experimentar a través del juego, artistas urbanos pintando en vivo, y un espacio dedicado a la Realidad Virtual con muestras y talleres de creación de videojuegos y experiencias RV inmersivas con contenidos propios de Cultura Provincia.

ÁNGELA TORRES CERRARÁ LA NOCHE DE HOY EN EL PARQUE URBANO





EL BIEN CONOCIDO GRUPO "LOS CAZURROS" VUELVE A CAMPANA PARA DESPLEGAR UN SHOW MUSICAL DE EXCELENCIA, DESDE LAS 16:30 HS.



MILO LOCKETT ENSEÑARÁ ARTES PLASTICAS DESDE LAS 15:15 HS. EN EL PARQUE URBANO EL TRANSITO La organización del evento demanda de un importante despliegue logístico, por lo cual estarán cortadas al tránsito las calles de las inmediaciones del espacio público. De este modo, se interrumpirá la circulación vehicular en las calles Belgrano, entre Sívori y Ameghino, y Cabrera, esquina Moreno. Y a partir de mañana se procederá a cortar el tránsito sobre la avenida Varela, sentido plaza Eduardo Costa, desde Sívori hasta Ameghino, y por Ameghino desde Varela hasta Belgrano.

#Acercarte el @GrupoEsperanzaa junto a Milo Lockett pic.twitter.com/mngI179qcH — MunicipalidadCampana (@campanagov) 11 de mayo de 2019 ACERCARTE, HOY DESDE LAS 15, EN EL PARQUE URBANO



Acercarte vuelve a Campana para festejar sus 3 años con numerosos espectáculos gratuitos: cine, stand up, danza, música, teatro y muchas sorpresas.

Vení con tu familia, te esperamos!!! pic.twitter.com/xwE9V4Foi2 — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 11 de mayo de 2019

Hoy comienza "AcercArte" en el Parque Urbano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: