La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/may/2019 Vecinos de La Josefa se reunieron con autoridades municipales por el predio de la ex Facera







Quieren esas tierras para poder construir sus hogares. A principios de mayo, se había denunciado un intento de usurpación en marcha que finalmente no prosperó. El grupo de vecinos que habría intentado usurpar el predio de la ex Facera se reunió con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. Según trascendió, la intención fue solicitar permisos de construcción para poder asentarse en esos terrenos que, sostienen, "son de nadie". "Estamos peleando por esos terrenos que son de nadie. Ahora nos citaron a cada familia en particular para ver de qué manera nos pueden ayudar", explicó Gonzalo Machuca, uno de los vecinos integrante de la comitiva. "Nos explicaron desde la Municipalidad, pero no nos dieron ninguna solución. Estamos peleando por un pedazo de terreno y ellos nos dijeron que no pueden hacer nada por ahora", añadió. De acuerdo a lo expresado por este grupo de vecinos del barrio La Josefa, la mayoría tiene familia y no está atravesando una buena situación socioeconómica. En ese sentido, solicitaron a las autoridades que se pongan en el lugar de ellos y les den "una mano" para acceder al techo propio. A principios del mes de mayo, vecinos de las inmediaciones del predio de la ex Facera denunciaron un intento de usurpación en marcha. Llegaron a afirmar inclusive que en el lugar había estado trabajando una máquina pesada para abrir "un camino". En ese momento, desde el Municipio informaron que la Policía estaba monitoreando el lugar y que, de ser necesario, se desplegaría para evitar la usurpación. Finalmente, tal acción no fue necesaria. Este no es el primer intento de usurpar terrenos privados en lo que va del año. A mediados de marzo, decenas de habitantes del barrio San Felipe quisieron instalarse en los terrenos del ex derby. Mantuvieron un acampe por más de 48 horas, hasta que la Policía realizó una importante demostración de fuerza que los convenció de regresar a sus casas. Días más tarde, el mismo de grupo de personas presentó ante los medios un plan de urbanización tanto para esas tierras como para otra parcela contigua al barrio. El objetivo era interceder ante el Municipio para su concreción. Sin embargo, desde entonces no se conocieron más avances.

Vecinos piden al Municipio "una mano" que les permita asentarse en terrenos que "son de nadie".



