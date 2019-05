La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/may/2019 Ecosport y Partner chocan en Varela y Jacob







No hubo heridos que lamentar, solo daños materiales. Una Ford Ecosport y una Peugeot Partner colisionaron en la esquina de avenida Varela y Jacob. El hecho se registró el jueves en horas de la noche. Por fortuna, solo hubo que lamentar daños materiales. Del operativo de emergencia participó el móvil de zona 2 del Comando Patrulla. SAME no fue convocado.

La Ecosport sufrió importantes daños en su carrocería.

#Dato choque anoche a las 22,30 hs en Av. Varela y Jacob Ford EcoSport y una Peugeot Partner, respectivamente. Solo daños materiales. Afortunadamente funcionó el airbag. No fue necesario convocar ambulancia SAME. Presente Comando Patrulla Zona 2, intercambio de seguros. pic.twitter.com/o8BHOZXrj8 — Daniel Trila (@dantrila) 10 de mayo de 2019

