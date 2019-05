La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/may/2019 Encabezada por Alejo Sarna continúa la campaña "Yo te escucho" de Vamos Campana







Con el objetivo de de escuchar las problemáticas de los vecinos y las vecinas y dar a conocer las propuestas del espacio ciudadano, los dirigentes de Vamos Campana siguen recorriendo las calles de la ciudad. Durante la semana Alejo Sarna, estuvo al frente una vez más de la campaña "Yo te escucho". Desde el espacio, Vamos Campana, se encargan de recorrer distintas zonas de la ciudad para conversar con los vecinos para escuchar sus problemáticas, dar a conocer sus propuestas y generar nuevas en base a lo que los vecinos manifiestan. "Con Alejo Sarna estuvimos recorriendo algunos sectores del centro de nuestra ciudad. Conversamos y escuchamos a los vecinos tomando nota de sus reclamos", contó Karina Vera, integrante del espacio y una de las coordinadoras de la campaña, y agregó: "Se siente bien estar al lado de la gente, nos reciben cálidamente y ocasionalmente hasta con un mate". Ariel Mosqueira, presidente de Vamos Campana afirma "fundamentalmente los vecinos se encuentran agobiados por cuestiones económicas, sobre todo los comercios: por el incremento de los costos fijos y la baja del consumo". Mosqueira a su vez agregó que la seguridad también preocupa a los vecinos y que los ve "totalmente desilusionados y no ven salida a corto plazo". Por su parte, Carla Navazzotti, dirigente peronista dentro de Vamos Campana, reflexionó: "estamos viviendo la parte más dura de la crisis en la que nos sumió este Gobierno de permanente ajuste, que es el momento de la desesperanza. El ciudadano tiende a pensar que esto no tiene solución, que no hay salida y el sentimiento recurrente es de tristeza y angustia". También se refirió a los jóvenes: "les afecta mucho pensar que se esforzaron mucho estudiando o trabajando para finalmente ´no tener nada, ni siquiera un trabajo acorde a lo que estudiaron´. Por eso muchos jóvenes se están yendo del país, tal como ocurrió en los ´90. Solo que en aquel momento el ciclo fue más largo, ahora han desestabilizado al pueblo en un tiempo mucho más breve". Respecto a las recorridas en el centro de la ciudad, el joven referente de Vamos Campana, Sarna, concluyó: "estuvimos recorriendo distintas calles del centro y conversamos con muchos vecinos. Tuvimos muy buena recepción, incluso nos han invitado a pasar a sus casas para conversar y con el objetivo de sumar para construir la ciudad que soñamos, siempre entendiendo que esa meta es una que se logra todos juntos y ese es el camino que proponemos".

Alejo Sarna y demas integrantes de Vamos Campana mantuvieron encuentros con vecinos en diferentes lugares de la ciudad con la propuesta "yo te escucho"





Alejo Sarna conversando con un vecino "reja por medio". La inseguridad también es un tema que preocupa al ciudadano campanense.





Comerciantes cuentan que se encuentran agobiados por la baja del consumo



