Campanenses presentes en la 45ª Feria del Libro

NOTICIA RELACIONADA: Feria del Libro:

Tomás Balmaceda presenta hoy #Piénsalo, su nuevo libro Este lunes termina el gran evento literario que reúne escritores, editores, libreros, bibliotecarios… pero sobre todo lectores. Escritores y booktubers de nuestra ciudad mostraron sus trabajos y participaron de charlas. Son veinte días para disfrutar de charlas, talleres, conferencias, cursos, presentaciones y hasta shows donde todo gira alrededor de los libros. La Feria del Libro es el gran hito literario del año que este lunes 13 de mayo llega a su fin. La Auténtica Defensa estuvo presente recorriendo los pasillos donde vecinos campanenses mostraron sus trabajos literarios. El booktuber Matías Gómez (22), de nuestra ciudad, participó de la firma de ejemplares de la nueva antología donde él participa llamada "Esos raros relatos nuevos". Son siete relatos donde participa en uno. "Se trata de una historia de amistad entre dos chicos donde los acecha una sombra negra, es un relato muy lindo", adelanta a LAD. Hubo dos días donde el joven, quien tiene en su canal casi 22 mil suscriptores, estuvo en el stand de Cultura de la Nación hablando sobre las redes sociales, la literatura y cómo utilizarlas para generar oportunidades. "La literaria juvenil está difícil hoy por la situación económica. Hay jóvenes leyendo y demostrando que le gusta leer así que eso se rescata". En cuanto a las redes sociales "si hoy no estas allí, no existís, es muy importante poner una marca personal en Internet y si tenes contenido propio esta bueno, te pueden descubrir nuevas personas; además de sostenerlo". Actualmente está estudiando Diseño de Imagen y Sonido en la UBA y abierto a nuevas oportunidades asegura "me gustaría, si me proponen algún proyecto interesante hacer charlas en las escuelas. Si bien no es mi target (es más joven) es un público que se puede potenciar, plantear ideas para que tomen y generar contenidos". Ayer formó parte del Encuentro internacional de booktubers (sala José Hernández) donde realizó un stand up junto a Naty Bustamante. El ingeniero Claudio Valerio fue otro que presentó su libro "Asado de tira: clásico argento, legado campanense". Entre sus páginas se plantea un recorrido histórico del asado cuyo punto de partida es la ciudad bonaerense de Campana, de fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX, la que por entonces ya perfilaba su futuro industrial. "Muchos fueron los que consultaron sin comprar, pero interesados en el tema. Otros lo han comprado. Más allá de agradecer nuevamente estar en la Feria del Libro es que a Campana se la asocie a Cultura, a Industria, a Gastronomía, al origen del Asado de Tira", comentó Valerio. El libro se puede conseguir en la Librería Byblo`s de nuestra ciudad. La semana pasada un grupo de escritores campanenses entre ellos Raúl Berra, Aníbal Fernández y Beatriz Valerio estuvieron firmando libros en el Stand de S.A.D.E. representando la filial Campana. En esa oportunidad Valerio presentó el libro "Mujeres de Campana, ampliando márgenes", que cuenta 12 historias de mujeres campanenses. Por último y no menos importante, otra de las presentaciones relacionadas a nuestra ciudad fue el libro del "Primer Automóvil Argentino. Lazo de unión entre dos pueblos" escrito por el profesor Juan Carlos Iglesias Pelliza, nieto de quien construyera el "Mataperros" en 1907. Se cuenta la historia de Don Manuel Iglesias, diseñador y constructor del primer automóvil de fabricación íntegramente argentina. SU PRIMERA VEZ "Si me hubieran preguntado dos años atrás, jamás me hubiera imaginado tener un stand. Todos los que alguna vez hemos ido a la Feria del Libro sabemos lo colosal que es el evento, un lugar donde los amantes de la literatura pueden pasarse perdiéndose en estanterías. Esta vez tuve la oportunidad de estar al otro lado del mostrador", cuenta su alegría Pablo Hergenreder. Su libro, "La Guerra de las Máscaras", se lanzó a fines del 2018 bajo el sello de la editorial Tinta Libre y el jueves pasado estuvo presente. "Estoy eternamente agradecido con ellos por la oportunidad que me dieron, de principio a fin resultó una experiencia inigualable". En cuanto a la presentación en la feria "fue más que concurrida, tuve el placer de poder conversar con un montón de personas interesadas en mi obra, aprendí que el cara a cara con el lector genera una especie de vínculo, tanto para mí como para ellos. Leer un libro de alguien, a quien pudiste conocer, le da a la lectura un sabor diferente", agrega. "La Guerra de las Máscaras" cuenta la historia de Cemerton, una familia noble en una época medieval. Todo comienza con la llegada de una carta al castillo de los Cemerton, un ejército de magnitud colosal se dirige hacia allí para deponerlo del poder. De ahí en más, el protagonista se valdrá de su ingenio para afrontar la situación. El link dónde está publicado es http://bit.ly/LaGuerraDeLasMascaras sino en la Librería Byblo`s.

Primer Automovil Argentino





Los booktubers Matías Gomez y Alvin Books dialogaron sobre el uso de las redes sociales.





Pablo presentó La Guerra de las Máscaras





Raùl Berra y Elba Andurell presentes en la Feria del Libro





Beatriz Valerio en la Feria del Libro



Campanenses presentes en la 45ª Feria del Libro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: