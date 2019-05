La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/may/2019 Primera B Nacional:

EL DIRECTOR DEPORTIVO DEL CLUB, GABRIEL VIGLIANTI, SE REFIRIÓ A LA ACTUALIDAD DEL VIOLETA. Los jugadores con contrato vigente están citados para el 20 de mayo. Confirmado el alejamiento de Walter Nicolás Otta, en Villa Dálmine comenzaron a trabajar en la búsqueda de su sucesor y la idea es poder contar con un nuevo director técnico para la reanudación de los entrenamientos. Los jugadores con contrato vigente están citados para el 20 de mayo, por lo que resta poco más de una semana para el retorno. "La idea es tener un nuevo DT para esa fecha, aunque sabemos que no será fácil", señaló ayer Gabriel Viglianti, Director Deportivo de la institución, en diálogo con FM Radio City. Y si bien los principales dirigentes del Violeta ya han recibido numerosos ofrecimientos, todavía no han trascendido posibles candidatos. "Queremos que el DT que venga se adecue a las circunstancias", adelantó Viglianti en relación a un presupuesto "bastante acotado" para la próxima temporada. El Director Deportivo de la institución recordó en varias ocasiones que Villa Dálmine necesitó de "un salvataje" el año pasado para poder continuar con lo que tenía acordado y aseguró que el objetivo administrativo del grupo empresario que está participando en la gestión del club es evitar caer en esa situación nuevamente. Por ello, habló de la necesidad de llevar adelante una "ingeniería económica" para poder incorporar refuerzos que permitan conformar "un equipo competitivo". A su vez, confirmó que los jugadores Juan Manuel Ojeda, Juan Ignacio Dobboletta, Juan Pablo Lungarzo, José Castellano, Nicolás Sansotre, Cristian González, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete, Matías Ballini, Martín Comachi, Francisco Nouet y Gastón Martiré tienen contrato vigente y serán la base del próximo equipo. Y reveló que las ofertas que recibieron de otros equipos jugadores como Emanuel Molina, Mariano Miño e Ijiel Protti "están muy lejos de lo que Villa Dálmine puede ofrecerles". Además, Viglianti se refirió a la salida de Walter Otta y afirmó que "el plano económico" fue determinante en la rescisión que se dio de "mutuo acuerdo". En ese sentido confirmó que no se le planteó una mejora salarial, sino "un sistema de premios" de acuerdo a ciertos objetivos. "Tenemos que velar por la seguridad (económica) de la institución y no podíamos asumir un compromiso que no sabemos si vamos a poder cumplir", comentó el Director Deportivo del Violeta, al tiempo que destacó el trabajo de "Nico" y su cuerpo técnico: "Son excelentes profesionales, que se dedican cien por ciento al trabajo. Ojalá podamos contar en un futuro con los recursos necesarios para retener a cuerpos técnicos como éste y también a jugadores que tras buenas temporadas en Villa Dálmine parten a otros equipos", concluyó. VUELVE A JUGAR POR LA LIGA Esta tarde, Villa Dálmine hará su segunda presentación en el actual Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Será por la segunda fecha del Grupo A, cuando enfrente a Mega Juniors en un partido que se jugará desde las 16 horas en el estadio de Mitre y Puccini (inicialmente había sido pautado en cancha de La Josefa, pero ayer se modificó el escenario). En la primera fecha, el Violeta derrotó 3-0 a Desamparados FC con un doblete de Francisco Nouet y un tanto de Juan Ignacio Varela. Por su parte, Mega Juniors superó 2-1 a Juventud Unida en su primera presentación. El encuentro cerrará un sábado de mucha actividad en el estadio de Mitre y Puccini, dado que desde las 9 de la mañana se realizará la primera de cuatro jornada del Segundo Encuentro de Fútbol Infantil que Villa Dálmine organiza junto a la Subcomisión de Fútbol Infantil de la Liga Campanense. Durante este encuentro, el campo de juego del estadio se dividirá en cuatro canchas de ocho jugadores y albergará partidos de las categorías 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2011/12 y 2013/14. Este Segundo Encuentro de Fútbol Infantil contará con la participación de más de 40 clubes y escuelas de fútbol de Campana y se desarrollará durante los sábados 11 y 18 de mayo y los domingos 12 y 19. Y serviría de base para un futuro "Mundialito" que se desarrollaría en nuestra ciudad el próximo año.

EN LA PRIMERA FECHA, EL VIOLETA VENCIÓ 3-0 A DESAMPARADOS.



