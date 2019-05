La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/may/2019 Liga Campanense:

Mañana se juega la cuarta fecha de los campeonatos de categorías promocionales Ayer fueron suspendidos Real San Jacinto vs Puerto Nuevo y Deportivo San Cayetano vs Juventud Unida, encuentros que fueron reprogramados para el lunes. Para hoy están pautados cuatro partidos. Luego que la lluvia interrumpiera el pasado domingo la finalización de la primera fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol, las inclemencias climáticas impidieron ayer que se ponga en marcha la segunda jornada. Por las fuertes lluvias caídas entre el jueves y la madrugada de ayer, la cancha auxiliar de Puerto Nuevo quedó muy complicada y se decidió suspender los partidos allí programados: Puerto Nuevo vs Real San Jacinto y Deportivo San Cayetano vs Juventud Unida. De esta manera, el Auriazul y San Cayetano siguen sin poder debutar en el certamen a causa de las inclemencias climáticas y deberán esperar hasta el lunes, dado que la organización del torneo decidió reprogramar estos dos cotejos para esa fecha, en el mismo horario en que estaban pautados ayer (18.00 y 20.30, respectivamente). En tanto, hoy sábado se disputarán los cuatro partidos anunciados inicialmente en el marco de esta segunda jornada del Torneo Oficial 2019. En cancha de La Josefa, a las 15.30 horas, se producirá el debut del último subcampeón, La Josefa, que recibirá a un Otamendi FC que no pudo jugar en la primera fecha y que llega a este certamen con nuevo staff técnico y renovadas ilusiones. A las 16.00, en el estadio de Villa Dálmine, el Violeta recibirá a Mega Juniors en un duelo de equipos que cantaron victoria en la primera jornada. Mientras que en cancha de Lechuga habrá doble turno: a partir de las 13.00 se medirán Villanueva vs Leones Azules, mientras que desde las 15.30 horas se enfrentarán Desamparados FC vs Deportivo San Felipe. Mañana domingo habrá otros cuatro encuentros, divididos en dos escenarios y con horarios matutinos. En La Josefa se medirán Atlético Las Praderas vs Las Palmas (9.30) y Barrio Lubo vs Atlético Las Campanas (12.00). Y en Lechuga se enfrentarán El Junior vs Lechuga FC (9.30) y Defensores de La Esperanza vs Río Luján (12.00). En esta segunda fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División quedan libres Malvinas en el Grupo A y Albizola FC en el Grupo B.

CON MUCHA AGUA. ASÍ SE ENCONTRABA AYER EL CAMPO DE JUEGO DE LA CANCHA AUXILIAR DE PUERTO NUEVO. HOY SIGUE EL TORNEO FEMENINO Este sábado se disputará la quinta fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. En esta oportunidad, la jornada se desarrollará en la cancha de Las Campanas y tendrá la siguiente programación: Leones Azules vs La Josefa (10.00), Villanueva vs Mega Juniors (11.20), Las Palmas "C" vs Deportivo San Felipe (12.40), Defensores de La Esperanza vs Juventud Unida (14.00) y Las Palmas "A" vs Otamendi FC (15.20). Queda libre: Las Palmas "B". El líder del campeonato es Juventud Unida, con 12 puntos; mientras que como escolta se ubica La Josefa, con 10 unidades.

DEPORTIVO SAN FELIPE JUGARÁ ANTE LAS PALMAS “C".

