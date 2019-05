La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/may/2019 Breves: Fútbol







JUEGAN RACING Y RIVER Hoy comenzarán las series de Cuartos de Final de la Copa de la Superliga. Esta etapa se abrirá con el partido que desde las 17.45 disputarán Tigre y Racing Club en Victoria. En La Academia no estará presente el defensor campanense Leonardo Sigali, afectado por la lesión muscular que sufrió en el duelo de Octavos de Final ante Estudiantes de La Plata. En tanto, desde las 20 horas se disputará en el estadio José Fierro el partido de ida entre Atlético Tucumán y River Plate. En el Decano jugaría como titular el campanense Juan Ignacio Mercier. Mañana domingo comenzarán las otras dos series de Cuartos de Final: Argentinos Juniors vs Gimnasia de La Plata (17.45) y Vélez Sarsfield vs Boca Juniors (20.00). LIBERTADORES: SORTEO Con la victoria de Boca Juniors como local por 2 a 1 sobre Atletico Paranaense quedaron definidos los copones de primeros y segundos para el sorteo de las llaves de los Octavos de Final de la Copa Libertadores que se realizará este lunes 13. El Xeneize (11 puntos) es el único equipo argentino que terminó primero y compartirá bombo con Palmeiras (15), Cruzeiro (15), Internacional (14), Cerro Porteño (13), Libertad de Paraguay (12), Flamengo (10) y Olimpia (9). En tanto, en el bombo de segundos estarán: Nacional de Uruguay (13), River Plate (10), Liga de Quito (10), Gremio (10), San Lorenzo (10), Atletico Paranaense (9) Godoy Cruz (9) y Emelec (9). PRIMERA B NACIONAL Esta tarde se disputarán los partidos revancha de dos de las cuatro series de Cuartos de Final del Reducido por el segundo ascenso a la Superliga. Desde las 13.05, Nueva Chicago intentará remontar como local la derrota sufrida 4-1 en Mendoza ante Independiente Rivadavia. Mientras que desde las 15.30, Sarmiento recibirá en Junín a Brown de Adrogué con la ventaja de 1-0 que consiguió en la ida. En tanto, mañana domingo jugarán Platense (0) vs Central Córdoba de Santiago del Estero (0), mientras que el lunes lo harán Almagro (1) vs Gimnasia de Mendoza (1). PRIMERA B METRO Con los cuatro ascensos directos ya confirmados (Barracas Central, Estudiantes, Atlanta y Deportivo Riestra), la atención de la divisional está puesta ahora en la clasificación al Reducido por el quinto boleto a la Primera B Nacional. Acassuso (5º con 57) ya tiene su lugar en ese cuadrangular, mientras que San Telmo (53) está prácticamente adentro. Por los otros dos pases pelean All Boys (50), UAI Urquiza (50), Colegiales (48), Flandria (47) y Almirante Brown (46). La 37ª y anteúltima fecha se abrirá hoy con cuatro encuentros: Talleres (RE) vs Tristán Suárez, Fénix vs Estudiantes, Defensores Unidos vs Acassuso y Comunicaciones vs Atlanta. PRIMERA D La 30ª y última fecha del campeonato comenzó ayer con dos empates: Liniers (46 y +15) igualó sin goles como local ante Central Ballester, en un resultado que prácticamente le aseguró el segundo puesto a la Topadora de Villegas. Mientras que el campeón Argentino de Merlo cerró su campaña con un empate 1-1 ante Real Pilar, que llegó a los 44 puntos (+10) y se ubica tercero. Hoy, Argentino de Rosario (43 y +7) buscará superar a Real Pilar en la tabla cuando enfrente como local a Atlas (8º con 36) que necesita un empate para asegurarse su clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. La jornada de este sábado se completará con el duelo entre Lugano y Defensores de Cambaceres. En tanto, la presentación de Puerto Nuevo (5º con 40 puntos) frente a Muñiz quedó programada para mañana domingo a las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. A la misma hora jugarán Juventud Unida vs Deportivo Paraguayo y Claypole vs Centro Español.

