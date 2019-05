El partido se jugará desde las 21 en el gimnasio de Chiclana 209. El CCC buscará volver al triunfo.

Por la cuarta fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana recibirá esta noche la visita de Municipalidad de Lomas de Zamora en un partido que se jugará desde las 21 horas en el gimnasio de Chiclana 209.

El Tricolor llega a este encuentro con una victoria y dos derrotas consecutivas en su haber: en el debut venció a Club Italiano, pero luego cayó seguidamente con UAI Urquiza y River Plate, dos de los tres líderes que tiene el certamen. Hoy buscará la recuperación ante un equipo que marcha en la quinta ubicación con 7 puntos, producto de su derrota 3-2 ante Boca Juniors y las victorias logradas frente a Estudiantes de La Plata y UNTREF.

En el equipo que dirige Hernán Carnieri están en duda las participaciones del punta Mauricio Viller (capitán del equipo) y del opuesto Javier Vega por sendas molestias físicas.

Los demás encuentros de esta cuarta jornada de la División de Honor serán: Boca Juniors vs Vélez Sarsfield, San Lorenzo vs Ferro Carril Oeste, Estudiantes (LP) vs Ciudad de Buenos Aires, Club Italiano vs UNLAM, UAI Urquiza vs River Plate y UNTREF vs Tortuguitas.

En los últimos días se disputaron dos de los encuentros pendientes: River Plate venció 3-0 a UNTREF, mientras que UAI superó 3-0 a Club Italiano. De esta manera, ambos conjuntos se treparon a los más alto de la tabla. Además, San Lorenzo derrotó 3-1 a Tortuguitas.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) River Plate, UAI y Vélez Sarsfield, 9 puntos; 4) Ciudad de Buenos Aires, 8 puntos; 5) Municipalidad de Lomas de Zamora, 7 puntos; 6) Ferro Carril Oeste, 6 puntos; 7) Boca Juniors, 5 puntos; 8) San Lorenzo, 4 puntos; 9) Estudiantes (LP), 3 puntos; 10) Ciudad de Campana, 2 puntos; 11) Club Italiano, 1 punto; 12) UNLaM, Tortuguitas y UNTREF, sin puntos.

QUINTA FECHA

La jornada siguiente de esta División de Honor 2019 comenzará el lunes con dos partidos que se jugarán desde las 21 horas: Ciudad de Campana visitará a Tortuguitas, mientras que River Plate recibirá a Club Italiano.