Será por la quinta fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano. Las Celestes acumulan tres victorias consecutivas y buscan lo más alto de las posiciones. Por la quinta fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano Femenino que organiza la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA), el Campana Boat Club recibirá esta tarde a Comunicaciones. Luego de su derrota en el debut ante Huracán, el equipo Celeste se ha recuperado y ha cosechado tres victorias consecutivas frente a Hurling "C", Luján Rugby Club "B" y Belgrano Day School. De esta manera, con 9 puntos pelea en la parte alta de la tabla de posiciones, apenas por detrás de Huracán (10 unidades) y C.A.S.A de Padua (11, pero con un partido más). Y todo parece indicar que el CBC tendrá hoy una muy buena oportunidad de estirar su racha positiva: Comunicaciones, su rival en esta fecha, perdió los cuatro partidos que disputó hasta el momento y apenas pudo anotar un gol en estas primeras cuatro jornadas. En contrapartida, ha recibido 18 en su arco, una situación que lo coloca como el equipo con peor diferencia de gol del certamen y en el último lugar de la tabla. En tanto, el equipo dirigido por Gustavo Saenz tiene actualmente 9 puntos, producto de 3 victorias y una derrota, con 6 goles a favor y 1 en contra. Hasta el momento, su máxima goleadora es Sofía González, con 2 anotaciones. Esta quinta fecha se completará con los siguientes encuentros: Luján R.C. vs. S. Bárbara ´´E´´, Huracán vs. Los Pinos, C.M. Belgrano ´´B´´ vs. Quilmes ´´E´´, CASA de Padua vs. Hurling ´´C´´ y Vicentinos ´´B´´ vs. Belgrano Day School. La jornada en la cancha "Héctor Tallón" comenzará a las 9 de la mañana con los partidos de las divisiones menores. Y a las 16 será el cierre con el duelo de Primera División.

JULIETA DABUSTI, DELANTERA DEL PRIMER EQUIPO DEL CBC.



