En un difícil encuentro, el Tricolor buscará cortar su racha de cuatro caídas en fila.

Por la séptima fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde la visita del líder Los Cedros.

El Tricolor perdió en la última fecha por 32 a 23 como visitante ante Tiro Fedral de San Pedro y acumula cuatro derrotas consecutivas y ha caído en cinco de sus seis presentaciones. Así, con 6 puntos, se ubica en el 11º puesto.

Por su parte, Los Cedros venció el pasado sábado por 25-10 a Atlético Chascomús, ha ganado sus seis compromisos en este campeonato y con 27 unidades encabeza la tabla de posiciones junto a El Retiro.

El partido de Primera División se jugará desde las 15.30 horas, mientras que el duelo de Intermedia comenzará a las 13.45.

Por la séptima fecha, hoy también jugarán: Gimnasia de Ituzaingó vs Varela Junior, Mercedes Rugby vs Club Argentino, El Retiro vs La Salle, Las Cañas vs San Miguel, Del Sur Rugby vs Tiro Federal de San Pedro y Atlético Chascomús vs Virreyes.