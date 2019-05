La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/may/2019 Remo:

Ambos equipos del Campana Boat Club competirán mañana en Paraná







Tanto promocionales como oficiales correrán este domingo la regata especial "102º Aniversario" del Paraná Rowing Club. Este domingo 12 se disputará la Regata Especial "102º Aniversario" del Paraná Rowing Club. La competencia, de carácter "especial" (no puntuable), se llevará a cabo sobre aguas del Río Paraná, frente a la costanera de la ciudad capital de la Provincia de Entre Ríos y comenzará a las 10.30. El evento será para remeros de todos los niveles y categorías, y se prevé un gran número de participantes, varios de ellos con trayectoria internacional. También habrá una singular presentación de ochos, las imponentes embarcaciones de 18 metros de eslora y nueve tripulantes que constituyen la prueba más espectacular y veloz del remo. La regata, que estará organizada por el Paraná Rowing Club y será fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL), contará con la participación de los equipos promocional y oficial del Campana Boat Club, a cargo de Marilú Perea y Joel Romero, y Gustavo Hereñú, respectivamente. El plantel celeste que correrá en Paraná estará compuesto de nueve atletas y el detalle de las pruebas en las que correrán las tripulaciones Celestes es el siguiente: -Single Paseo Libre Masculino: Santiago Geretto (5 rivales) -Singles Paseo Sub 14 Masculino: Tomás Alonso (3 rivales) -Single Shell Menor Femenino: Juana Modarelli (2 rivales) -Single Shell Menor Masculino: Tobías Viera Veneziani (4 rivales) -Single Paseo Sub 16 Masculino: Brandon Vivas, Isaías Gallippi y Emanuel Di Lallo (5 rivales) -Single Clinker Libre Masculino: Santiago Geretto (3 rivales) -Single Sub 23 Masculino: Gregorio Zanini (5 rivales) -Single Senior Masculino: Josué Viera Veneziani (5 rivales) -Doble Par Sub 23 Masculino: Tobías Viera Veneziani y Gregorio Zanini (4 rivales) -Doble Par Senior Masculino: Josué Viera Veneziani y Gregorio Zanini (4 rivales) -Single Clinker Sub 16: Brandon Vivas (5 rivales) Todos ellos irán en búsqueda de la Copa "102º Aniversario PRC" que estará en disputa. Las regatas serán transmitidas en los quinchos del club organizador, espacio donde además se instalarán stands de comidas e indumentaria. "Está todo planteado para que sea un real espectáculo del remo en el río", expresó Norberto Gallino, presidente de la subcomisión de Remo, al sitio oficial del P.R.C.

SANTIAGO GERETTO, TOMÁS ALONSO, BRANDON VIVAS, EMANUEL DI LALLO, E ISAIAS GALLIPPI, INTEGRANTES DEL EQUIPO PROMOCIONAL DEL CBC.



Remo:

Ambos equipos del Campana Boat Club competirán mañana en Paraná

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: