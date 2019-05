Hoy inicia el Torneo Interno de Fútbol del Sindicato Municipal

Participan ocho equipos y se realiza en el Camping de Las Acacias.

Con la participación de ocho equipos, hoy se pone en marcha el Torneo Anual de Fútbol para trabajadores municipales que es organizado por la Secretaria de Deportes y Recreación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana.

La competencia se desarrollará en las instalaciones del Camping de Trabajadores Municipales ubicado en el barrio Las Acacias y el equipo campeón se llevará como premio un viaje con destino a confirmar, tal como viene ocurriendo en los últimos años.

La primera fecha del certamen, a disputarse esta tarde, tendrá los siguientes partidos: CIMoPU vs Paleros (15.00), Parques vs Cardales (15.45), Logística vs La Junta - Corralón Norte (16.25) y Tránsito vs Rejunte (17.05).



LA JORNADA COMENZARÁ A LAS 15 HORAS EN EL CAMPING DE TRABAJADORES MUNICIPALES.